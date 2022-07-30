Merak edip yetiştirdi, sonuçlarına inanamadı! Gelir kaynağı oldu

\u00dcretici Do\u011fan, "Herhangi bir sera kurman\u0131za gerek yok. D\u0131\u015f ortamda rahatl\u0131kla yeti\u015ftirebilece\u011finiz bir \u00fcr\u00fcn. \u015euanda burada g\u00f6rm\u00fc\u015f oldu\u011funuz meyvelerimiz var., \u015eimdi bunun Mersin s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde d\u00f6n\u00fcm baz\u0131nda tarlalar\u0131n\u0131 kurmaya ba\u015flad\u0131k, \u00fcr\u00fcnlerimizi yeti\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131k. D\u0131\u015f ortamda rahatl\u0131kla g\u00fcne\u015fe ve so\u011fu\u011fa dayan\u0131kl\u0131 bir t\u00fcr, d\u0131\u015f ortamda rahatl\u0131kla yeti\u015febilecek ve peyzaj olarak da m\u00fckemmel bir meyve t\u00fcr\u00fcd\u00fcr\u201d dedi. ,Deneme s\u00fcre\u00e7lerinden sonra \u015fimdi \u00fcretime tam ge\u00e7meye ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten \u00dcretici Arif Do\u011fan, \u201cMeksika k\u00f6kenli bir meyve. Olduk\u00e7a lezzetli ve tad\u0131 m\u00fckemmel bir meyve. \u00c7e\u015fitli dondurma sanayisinde ve pasta gibi, tatl\u0131 gibi di\u011fer ba\u015fka alanlarda kullan\u0131labilecek bir t\u00fcr meyve.,Do\u011fan, dondurma, pasta, tatl\u0131lar ve salatalarda kullan\u0131labilen, s\u0131f\u0131r rak\u0131mdan yakla\u015f\u0131k 600 rak\u0131ma kadar \u00f6rt\u00fc alt\u0131 ya da a\u00e7\u0131kta yeti\u015ftirilebilen \u00fcr\u00fcn\u00fc yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131p, y\u00f6re \u00e7ift\u00e7isi i\u00e7in ekonomik gelir sa\u011flayan \u00fcr\u00fcnlere bir yenisini daha katmay\u0131 kendine hedef koydu.,G\u00fcney Amerika'da yeti\u015fen meyveleri \u00e7ok be\u011fenen bir \u00fcretici bunlar\u0131 ekmeye karar verdi.\r\n,Kesinlikle bir sera gerekmedi\u011fini aktaran Do\u011fan, meyvenin hem s\u0131cak hem so\u011fu\u011fa iklim istemedi\u011fini ve istenilen \u015fekilde yeti\u015ftirilebildi\u011fini belirtti.,Mersin'de tropikal meyve yeti\u015ftiren merakl\u0131 \u00fcretici Arif Do\u011fan g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Peru elmalar\u0131ndan etkilendi ve saks\u0131larda G\u00fcney Amerika k\u00f6kenli Peru elmas\u0131 yeti\u015ftirdi. ,Tat olarak ejder meyvesinden daha m\u00fckemmel, \u00e7ok g\u00fczel tad\u0131 vard\u0131r. Maliyet olarak da ejder meyvesinden daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Yani sera gerektirmedi\u011fi i\u00e7in rahatl\u0131kla yeti\u015ftirebilece\u011finiz bir t\u00fcrd\u00fcr. ,\u00dcretici Do\u011fan bununla da yetinmeyip ejder meyvesi yeti\u015ftirdi\u011fi seran\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u00fcretimi artt\u0131rmak i\u00e7in yeni dikim yapt\u0131. ,Yani hem s\u0131caktan hem so\u011fuktan hi\u00e7bir \u015fekilde etkilenmiyor. Bir ejder meyvesinde sera kurman\u0131z gerekiyor, s\u0131caktan da so\u011fuktan da etkilenebiliyor. Ama bu t\u00fcr etkilenmiyor" \u015feklinde konu\u015ftu.,Yeni tomurcuklar\u0131m\u0131z ve \u00e7i\u00e7eklerimiz geliyor. Bir a\u011fa\u00e7ta 15-20 kadar meyve almaya ba\u015flad\u0131k, alabiliyoruz da. Tat olarak ta m\u00fckemmel bir meyve.