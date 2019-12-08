Meraklıları 'koku sergisi'ne akın etti!

\u00c7i\u00e7ek kokusundan bozulmu\u015f bal\u0131\u011fa stresten ya\u015fl\u0131 kokusuna: Japonya'da s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 koku sergisi!,Japonya\u2019n\u0131n Yokohama \u015fehri, al\u0131\u015f\u0131lmad\u0131k bir sergiye ev sahipli\u011fi yapt\u0131. G\u00f6rsel ve i\u015fitsel duyulara hitap etmek yerine, ziyaret\u00e7ilerin koklama duyusunu harekete ge\u00e7irmeyi ama\u00e7layan sergide, birbirinden k\u00f6t\u00fc ve g\u00fczel kokular merakl\u0131lar\u0131n be\u011fenisine sunuldu. ,Bir i\u015f g\u00f6r\u00fc\u015fmesi s\u0131ras\u0131nda insan v\u00fccudunun salg\u0131lad\u0131\u011f\u0131 koku olarak sergilenen "stres kokusu", "ya\u015fl\u0131 insan kokusu" ve d\u00fcnyan\u0131n en k\u00f6t\u00fc kokan meyvesi olarak g\u00f6sterilen "Durian" da sergide merakl\u0131lar\u0131n be\u011fenisine sunuldu.,Sergiye kat\u0131lan Karin Seki (22), "En g\u00fczel kokanlar g\u00fcllerdi. En k\u00f6t\u00fc kokan ise bal\u0131k konservesi. Ger\u00e7ekten \u00e7ok berbat bir kokusu var" derken...,Etkinli\u011fin yo\u011fun ilgi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaydeden sergi sorumlusu Nobu Chiyoda (29) ise, "Televizyonlarda bir\u00e7ok g\u00fczel kokunun tan\u0131t\u0131m\u0131 yap\u0131l\u0131yor. Biz g\u00fczel kokular kadar, k\u00f6t\u00fc kokular\u0131 da kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n deneyimlemesini istedik" diye konu\u015ftu.,Japonya\u2019da a\u00e7\u0131lan "Koku Sergisi", ziyaret\u00e7ilere d\u00fcnyan\u0131n en s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 kokular\u0131n\u0131 deneyimleme f\u0131rsat\u0131 sundu. Bozuk bal\u0131ktan kullan\u0131lm\u0131\u015f giysilere, birbirinden g\u00fczel g\u00fcl kokular\u0131ndan, stres kokusuna kadar farkl\u0131 kokular\u0131 deneyimlemek isteyen merakl\u0131lar sergiye ak\u0131n etti., Pahal\u0131 parf\u00fcmlerin yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan birbirinden \u00f6zel bitkiler, farkl\u0131 g\u00fcl \u00e7e\u015fitleri ve yo\u011fun aromal\u0131 kahve gibi g\u00fczel kokular kadar, d\u00fcnyan\u0131n en pis kokular\u0131 ziyaret\u00e7ilerden yo\u011fun ilgi g\u00f6rd\u00fc. ,Ziyaret\u00e7ilerin be\u011fenisini kazanan sergide, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar en g\u00fczel koku olarak g\u00fcl kokular\u0131nda hemfikir olurken, en k\u00f6t\u00fc koku olarak ise mayalanm\u0131\u015f Ringa bal\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan ve \u0130sve\u00e7\u2019te \u00fcretilen "surstr\u00f6mming" adl\u0131 konserve g\u00f6sterildi. ,Ibuki Yamazaki (23) ise, "Kurutulmu\u015f bal\u0131k \u00e7ok k\u00f6t\u00fcyd\u00fc, kahve kokusu ise benim en be\u011fendi\u011fim koku oldu" \u015feklinde konu\u015ftu. Ryo Yamato (28) ve Rosa \u0130to (27) da bal\u0131k konservesi kokusunun denedikleri en k\u00f6t\u00fc koku oldu\u011funu, en g\u00fczel kokular\u0131n ise g\u00fcl kokusu oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n genelinin en iyi ve en k\u00f6t\u00fc kokular konusunda hemfikir oldu\u011funu belirten Chiyoda, "Genelde g\u00fcl kokusu en g\u00fczel koku olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. En berbat kokan ise \u2019surstr\u00f6mming\u2019 bal\u0131k konservesi" \u015feklinde konu\u015ftu.,Daha \u00f6nce Sapporo, Shizuoka, Tokyo ve Fukuoka \u015fehirlerinde de a\u00e7\u0131lan "Koku Sergisi" \u015fimdiye dek toplam 190 bin ki\u015fi taraf\u0131ndan ziyaret edildi.,Yokohama\u2019daki Orbi Tema Park\u0131\u2019nda d\u00fczenlenen sergiyi 800 Yen (yakla\u015f\u0131k 42 lira) \u00f6deyerek ziyaret eden kat\u0131l\u0131mc\u0131lar, kurutulmu\u015f bal\u0131k, koku\u015fmu\u015f bal\u0131k konservesi, kullan\u0131lm\u0131\u015f giysi gibi bir\u00e7ok farkl\u0131 kokuyu tek tek denedi.