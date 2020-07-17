Mercedes'te istediği model yoktu! Aylarca uğraştı ve hayalindeki Mercedes aracı yaptı

Baz\u0131 ki\u015filer sahibi olduklar\u0131 eski arabalar\u0131n\u0131 yenileyip, muhte\u015fem bir de\u011fi\u015fime imza atabiliyor. Hatta bu i\u015fi ileri g\u00f6t\u00fcr\u00fcp, eski arabas\u0131n\u0131 farkl\u0131 bir modele bile \u00e7evirenler var. \r\n\r\n,Rusya'da ya\u015fayan makine m\u00fchendisi Ilya Belyakov uzun zamand\u0131r Mercedes araca sahipti. ,Gen\u00e7 adam arabas\u0131n\u0131 yenilemek istiyordu ve akl\u0131nda arazi ko\u015fullar\u0131na dayanabilecek bir canavar vard\u0131. En ba\u015fta Mercedes'te b\u00f6yle bir ara\u00e7 olup olmad\u0131\u011f\u0131na bakt\u0131. Ancak istedi\u011fi modeli bulamad\u0131. Favori markas\u0131 olan Mercedes'ten de vazge\u00e7mek istemiyordu. Belyakov b\u00f6ylece \u00e7\u0131lg\u0131n bir i\u015fe imza att\u0131. ,.,M\u00fchendis uzunca bir s\u00fcre vaktini bu 'canavar'a ay\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Yerden 1.5 metre uzunlukta olan ve a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 3 tonu bulan arac\u0131n bir benzeri d\u00fcnyada yok.\r\n\r\n,Arac\u0131 g\u00fcnl\u00fck trafi\u011fe sokmay\u0131 tercih etmeyen m\u00fchendis, bu ara\u00e7 ile 140 km\/s h\u0131za ula\u015fabiliyor.\r\n\r\n,Ancak bu canavar\u0131 kullanman\u0131n bedeli de a\u011f\u0131r. Yakt\u0131\u011f\u0131 benzin 100 km'de 25 litreyi buluyor.\r\n\r\n,\u00d6zel yar\u0131\u015fmalarda bir \u00e7ok kupaya sahip olan ve MERCO-GAZ 149-66 ismini ta\u015f\u0131yan bu \u00f6zel Mercedes modeli bir otomobilin ba\u015ftan a\u015fa\u011f\u0131 de\u011fi\u015fip, geldi\u011fi son noktay\u0131 g\u00f6steriyor.\r\n\r\n,Belyakov'un projesi sonucunda yepyeni bir model ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Makine m\u00fchendisi Ilya Belyakov i\u015fte b\u00f6yle bir projeye imza att\u0131. Akl\u0131nda her t\u00fcrl\u00fc arazi ko\u015fullar\u0131nda kullanabilece\u011fi bir model vard\u0131. Ancak Belyakov istedi\u011fi arac\u0131 bulamay\u0131nca kendi arabas\u0131n\u0131 canavara d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmeye karar verdi.,..