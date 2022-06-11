Merih Demiral: Gol yemeyeceğimizi düşünüyoruz. Lüksemburg'u yenip 3'te 3 yapacağız

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçünü maçında bu akşam Lüksemburg'a konuk olacak A Milli Takım'da yıldız stoper Merih Demiral, gol yemeden galip gelme serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Maçın basın toplantısında konuşan Merih, "Milli formayla oynamak çok ayrıcalık hepimiz için ve bunun farkındayız. Önümüzdeki iki maçta da en iyi sonuçları alacağımızı ve gol yemeyeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah böyle geçer.” ifadelerini kullandı.