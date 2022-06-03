Merkez Bankası kritik notları paylaştı! Sigara ayrıntısı dikkat çekti: Sigaraya zam gelecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 26 Mayıs Perşembe günü yapılan Para Politikası Kurulu toplantısının özetini açıkladı. Tüketici yıllık enflasyondaki artışa en çok etki eden gruplar ise gıda, enerji ve hizmet grupları oldu. Gerçekleştirilen toplantıda sigara fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin üretici firmaların mayıs ayında yapmış olduğu sigara fiyat artışı neticesinde sürmesinin beklendiği ifade edildi.