Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oluyor! Analistler tek bir tahminde buluştu: Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası bugün saat 14.00’te Haziran ayı faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası’nın faiz kararı ile piyasalar yeniden şekillenecek. Analistler ise kritik karar öncesinde tahminlerini paylaştı. Peki Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Faiz kararı ne olacak? Altın ve dolar ne tepki verecek?