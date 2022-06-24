Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? 24 Haziran 2022 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları

Merkez Bankası dün merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası altıncı kez faizi yüzde 14’te sabit bıraktı. Kritik karar sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Haftanın son iş gününe yükselişle başlayan gram ve çeyrek altın dalgalı seyrine devam ediyor. Öte yandan Fed Başkanı Powell açıklamaları küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Peki 24 Haziran 2022 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi? Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel ve anlık altın fiyatları…