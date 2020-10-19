Mersin'de hal yandı! Bir işçi bir gözaltında

Akdeniz il\u00e7esindeki ya\u015f sebze ve meyve halinin sevkiyat b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde yer alan \u0130brahim G\u00fclerler'e ait bir narenciye deposunda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.,Alevler, ayn\u0131 ki\u015fiye ait 2 narenciye deposuna da s\u0131\u00e7rad\u0131.,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edildi.,Yang\u0131na 30 itfaiye eri m\u00fcdahale ederken, vatanda\u015flar da hal \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131yla birlikte depo \u00e7evresindeki bo\u015f plastik kasalar\u0131 ta\u015f\u0131yarak alevlerin b\u00fcy\u00fcmesine engel olmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 2 saat s\u00fcren m\u00fcdahale ile kontrol alt\u0131na al\u0131nan yang\u0131nda, 3 depodaki narenciye \u00fcr\u00fcnlerinin bir k\u0131sm\u0131 zarar g\u00f6rd\u00fc.,So\u011futma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcren yang\u0131n\u0131n, deponun yan\u0131ndaki in\u015faat alan\u0131nda yap\u0131lan kaynak \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,Polis ekiplerince yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f nedenine ili\u015fkin ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma kapsam\u0131nda deponun yan\u0131ndaki in\u015faat alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan bir kaynak ustas\u0131 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,