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Mersin'de sahile portakal vurdu, görenler şaşkına döndü
Mersin'de dereden akıntıyla sahile sürüklenen çok miktarda portakal tüm sahili kapladı. Portakal kaplı sahili sahili görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
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