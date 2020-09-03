Mert Nobre: Alex'in kafasında Fenerbahçe var

Gen\u00e7lerbirli\u011fi Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Mert Nobre'den Fenerbah\u00e7e taraftarlar\u0131n\u0131 heyecanland\u0131racak bir a\u00e7\u0131klama geldi! \u0130\u015fte detaylar...,Alex'in kariyer plan\u0131 hakk\u0131nda da g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc aktaran Nobre, "Alex'in kafas\u0131nda Fenerbah\u00e7e var. Belki bir teklif gelir. Alex kursa ba\u015flad\u0131, lisans\u0131n\u0131 ald\u0131. Ne zaman olur, d\u00fc\u015f\u00fcncesini bilemiyorum. Bunu sadece kendisini bilir. Alex bamba\u015fka bir oyuncuydu. \u0130nan\u0131lmaz ak\u0131ll\u0131 bir oyuncu. Her ma\u00e7ta en az 4-5 net pozisyon haz\u0131rlar. Herkesi normal olarak g\u00f6r\u00fcrsek, Alex ekstrayd\u0131. \u00c7ok ak\u0131ll\u0131 bir futbolcuydu." ifadelerini kulland\u0131.,Mert Nobre yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 2004-2006 y\u0131llar\u0131nda Fenerbah\u00e7e'de birlikte forma giydi\u011fi eski tak\u0131m arkada\u015f\u0131 Alex de Souza'n\u0131n muhte\u015fem bir futbol akl\u0131n\u0131n oldu\u011funu belirtti.,T\u00fcrkiye'yi \u00e7ok sevdi\u011fini de anlatan Nobre, "T\u00fcrkiye inan\u0131lmaz bir \u00fclke. \u0130nsan\u0131 s\u0131cak kanl\u0131. Fenerbah\u00e7e zaman\u0131nda \u00e7ok kolay adapte oldum. Herkes bana, 'Nas\u0131l bu kadar \u00e7abuk adapte oldun?' diye soruyordu. \u00c7\u00fcnk\u00fc Brezilya insan\u0131na benziyorlar. Yakla\u015f\u0131k 16 senedir T\u00fcrkiye'deyim. Mersin, Kayseri, Erzurum, Hatay... Bir \u00e7ok yere gittim. Bu \u00fclke benim hayat\u0131ma inan\u0131lmaz \u015feyler katt\u0131. Ben geldi\u011fim zaman 22 ya\u015f\u0131ndayd\u0131m. T\u00fcrkiye benim hayat\u0131m i\u00e7in inan\u0131lmaz \u00f6nemli." diyerek s\u00f6zlerini tamamlad\u0131. (AA),T\u00fcrkiye'de att\u0131\u011f\u0131 gollerle haf\u0131zalara kaz\u0131nan Mert Nobre, Fenerbah\u00e7e formas\u0131yla Ali Sami Yen Stad\u0131'nda Galatasaray'a kar\u015f\u0131 kaydetti\u011fi gol\u00fc unutam\u0131yor.\r\n\r\nAli Sami Yen Stad\u0131'nda 27 Kas\u0131m 2005'te oynanan ma\u00e7ta Fenerbah\u00e7e'nin 1-0 kazanmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan tek gol\u00fc att\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Brezilya as\u0131ll\u0131 teknik adam, "\u00c7ok gol att\u0131m ama en unutulmaz\u0131, Fenerbah\u00e7e formas\u0131ya Galatasaray'a Ali Sami Yen Stad\u0131'nda att\u0131\u011f\u0131m gold\u00fc. Mondragon'un \u00fczerinden a\u015f\u0131rtm\u0131\u015ft\u0131m. O gol\u00fc unutam\u0131yorum." diye konu\u015ftu.\r\n\r\nNobre, kariyeri boyunca en zorland\u0131\u011f\u0131 kalecinin ise R\u00fc\u015ft\u00fc Re\u00e7ber oldu\u011funu aktard\u0131.,Nobre, T\u00fcrkiye'de \u00e7ok fazla teknik adamla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak Mustafa Denizli'nin kendisinde ayr\u0131 yeri oldu\u011funu dile getirdi.\r\n\r\nBe\u015fikta\u015f d\u00f6neminde Denizli'yle \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan gen\u00e7 teknik adam, "T\u00fcrkiye'de \u00e7al\u0131\u015fmaktan en fazla keyif ald\u0131\u011f\u0131m teknik direkt\u00f6r Mustafa Denizli'ydi. Be\u015fikta\u015f'ta birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. \u00c7ok rahat, inan\u0131lmaz rahat bir teknik adam. Fenerbah\u00e7e'de Daum inan\u0131lmaz disiplinliydi. Ben de disiplini \u00e7ok severim. \u00c7\u00fcnk\u00fc 30 ki\u015fiyi y\u00f6netiyorsunuz ve disiplin \u00e7ok \u00f6nemlidir. Aralar\u0131ndan birini tercih etmem gerekirse, 'Mustafa Denizli' derim. Onunla \u00e7al\u0131\u015fmak inan\u0131lmaz keyifliydi." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.,Teknik direkt\u00f6r idol\u00fc olarak vatanda\u015f\u0131 Vanderlei Luxemburgo'yu g\u00f6steren Nobre, "20 ya\u015f\u0131nda Cruzeiro'da onunla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. \u00c7ok iyi bir teknik adam, inan\u0131lmaz taktik dehas\u0131 var. Tabii ki Pep Guardiola, Jose Mourinho... Bunlar\u0131 da \u00f6rnek al\u0131yorum. \u0130n\u015fallah k\u0131sa zamanda ben de ayn\u0131 kariyer yolundan giderim. Biz Brezilyal\u0131lar i\u00e7in Luxemburgo ba\u015fkad\u0131r. Guardiola'n\u0131n, Mourinho'nun bir sistemi var ama Luxemburgo onlar\u0131n sistemini 10 sene \u00f6nce bulmu\u015ftu. Marcelo Bielsa'y\u0131 da \u00e7ok severim. Bence o da inan\u0131lmaz bir hoca." \u015feklinde konu\u015ftu.,"Futbolculuk d\u00f6nemimde A Milli Tak\u0131m'dan davet bekledim ama olmad\u0131. \u0130leride orada teknik direkt\u00f6rl\u00fck olur mu? Her \u015fey olabilir. \u00c7ok uzun bir yol bu. Tabii \u015fu an milli tak\u0131m seviyesine haz\u0131r de\u011filim ama belki 5 sene sonra olabilir. Volkan Demirel, Sabri Sar\u0131o\u011flu, Sel\u00e7uk \u0130nan, Egemen Korkmaz... Antalya'da beraber kurstayd\u0131k. Bu jenerasyon bence \u00e7ok iyi. \u0130n\u015fallah k\u0131sa zamanda herkes ba\u015far\u0131l\u0131 olur. Orada 15 g\u00fcn e\u011fitim ald\u0131k. Yeni jenerasyonla bamba\u015fka bir sistem geliyor. Daha iyi olacak.",Futbolculuk d\u00f6neminde \u00f6nemli bir santrfor olan Nobre, son y\u0131llarda iyi forvet bulman\u0131n