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Türkiye Gazetesi

Mesai saatleri düşüyor mu? Bakan Bilgin duyurdu!

Mesai saatleri düşüyor mu? Bakan Bilgin duyurdu!

İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen "Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma" konulu panele katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatı mevzuatının, toplumun değişim hızına bağlı olarak değiştirilmesi, bu konularda yenilik yapılması gerektiğini belirtti. Bakan Bilgin, "İnsanların 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz." dedi.

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