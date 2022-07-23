Mesut Komiser Arka Sokaklar’dan ayrılıyor mu? Şevket Çoruh’un paylaşımını görenler yorum yağmuruna tuttu
Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da ayrılık yaşanacağı iddia edildi. 16 yıldır Arka Sokaklar’da rol alan ve Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh’un diziden ayrılacağı öne sürüldü. Diziyi bırakmak istediği söylenen ünlü oyuncudan ‘Çakallarla Dans’ paylaşımı geldi. Çoruh’un paylaşımını görenler gönderisinin altına “Arka Sokaklar sensiz olmaz” , “Diziyi sakın bırakma” tarzında yorumlar yaptı.