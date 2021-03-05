Mesut Özil'den sakatlık açıklaması

Fenerbah\u00e7eli futbolcu Mesut \u00d6zil, aya\u011f\u0131ndaki sakatl\u0131k nedeniyle bir s\u00fcre tak\u0131mdaki yerini alamayaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. ,S\u00fcper Lig'in 28. haftas\u0131nda Fraport TAV Antalyaspor ile oynad\u0131klar\u0131 ma\u00e7ta sakatlanan 32 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, sosyal medya hesab\u0131ndan takip\u00e7ilerini bilgilendirdi. ,Y\u0131ld\u0131z futbolcunun payla\u015f\u0131m\u0131nda, "\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki ma\u00e7larda aya\u011f\u0131mda i\u00e7 ve d\u0131\u015f yan ba\u011flarda olu\u015fan k\u0131smi y\u0131rt\u0131klar sebebiyle tak\u0131m\u0131m\u0131za yard\u0131mc\u0131 olamayaca\u011f\u0131m i\u00e7in \u00e7ok \u00fczg\u00fcn\u00fcm. En k\u0131sa zamanda tekrar sahaya \u00e7\u0131kabilmek i\u00e7in elimden geleni yapaca\u011f\u0131m. Deste\u011finiz ve t\u00fcm iyi dilekleriniz i\u00e7in \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum." ifadeleri yer ald\u0131. ,S\u00fcper Lig\u2019de oynanan Fenerbah\u00e7e-Antalyaspor m\u00fccadelesinin 65. dakikas\u0131nda girdi\u011fi ikili m\u00fccadele sonucunda yerde kalan Mesut \u00d6zil, sahay\u0131 sedye ile terk etmi\u015fti.,S\u00fcper Lig\u2019de d\u00fcn ak\u015fam oynanan Fenerbah\u00e7e-Antalyaspor ma\u00e7\u0131nda sakatlanan sar\u0131-lacivertli oyuncu Mesut \u00d6zil\u2019in sa\u011fl\u0131k durumu belli oldu! \u0130\u015fte detaylar...,KAYNAK: AA