Mesut Özil'e lisans çıkartılmayacak! "Yüzyılın transferi Fenerbahçe'de yarım sezon oynayabildi

Fenerbahçe "Yüzyılın transferi Mesut Özil"den 1.5 sezon faydalanabildi... 33 yaşındaki futbolcunun dün kulüp binasında Ali Koç'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. "Sözleşmem bitene kadar Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum. Bu sezonki şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum" diyen Özil'e kulak asmayan Koç, "sözleşmeni fesh edelim" dedi. Yıldız isim de bu teklifi kabul etmeyince karar verildi; Mesut Özil'e lisans çıkartılmayacak!