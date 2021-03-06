Mesut Özil'in kaçıracağı maçlar

K\u00e2bus senaryosu olan kemikte k\u0131r\u0131\u011fa rastlanmamas\u0131, herkese rahat bir nefes ald\u0131rd\u0131. Buna ra\u011fmen Mesut \u00d6zil\u2019in iyile\u015fmesinin 6 haftay\u0131 bulabilece\u011fi kaydedildi.,\u00d6NEML\u0130 MA\u00c7LARI KA\u00c7IRACAK\r\n\r\nMesut\u2019un sakatl\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrecinde Milli araya girilecek olmas\u0131 bir avantaj. Yine de y\u0131ld\u0131z futbolcu ligde \u00f6nemli ma\u00e7lar\u0131 ka\u00e7\u0131racak. ,Antalyaspor ma\u00e7\u0131nda Fredy\u2019nin darbesiyle sol ayak bile\u011fi d\u00f6nen d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc futbolcu Mesut \u00d6zil, sedyeyle kenara gelmi\u015f ve hemen hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. \u00c7ekilen MR sonucunda bilek ba\u011flar\u0131nda k\u0131smi y\u0131rt\u0131k ile kemikte yo\u011fun \u00f6dem tespit edildi.,Mesut \u00d6zil\u2019in tedavisi beklenenden iyi giderse, 12 Nisan\u2019da Kad\u0131k\u00f6y\u2019de oynanacak Gaziantep ma\u00e7\u0131nda sahadaki yerini alabilir. ,Fenerbah\u00e7e, Milli ma\u00e7 haftas\u0131na kadar Konyaspor (d), Gen\u00e7lerbirli\u011fi ve Be\u015fikta\u015f (d) kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131n\u0131 oynayacak. 32 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun bu ma\u00e7larda sahaya \u00e7\u0131kma \u015fans\u0131 yok. Ayr\u0131ca 5 Nisan\u2019daki Denizli ve 8 Nisan\u2019daki Yeni Malatya (d) kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda oynama ihtimali de \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fck g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.,MESUT'UN KA\u00c7IRMASI MUHTEMEL MA\u00c7LAR\r\n\r\nHafta Rakip\r\n\r\n29. Konyaspor (d)\r\n30. Gen\u00e7lerbirli\u011fi\r\n31. Be\u015fikta\u015f (d)\r\n32. Denizlispor\r\n33. Yeni Malatya (d)\r\n34. Gaziantep,Antalyaspor ma\u00e7\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131 darbeyle bilek ba\u011flar\u0131nda k\u0131smi y\u0131rt\u0131k ve kemi\u011finde \u00f6dem olu\u015fan Mesut \u00d6zil'in iyile\u015fmesi 6 haftay\u0131 bulabilir. \u0130\u015fte ka\u00e7\u0131raca\u011f\u0131 ma\u00e7lar...