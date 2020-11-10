Mesut Özil transferinde çarpıcı iddia: 3 aday var

Ad\u0131 s\u0131k s\u0131k Fenerbah\u00e7e ile an\u0131lan Mesut \u00d6zil'in, Arsenal'den ayr\u0131lmas\u0131na kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131l\u0131yor. ,\u0130ngiltere'nin Arsenal tak\u0131m\u0131nda \u00e7alkant\u0131l\u0131 g\u00fcnler ya\u015fayan T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 futbolcu Mesut \u00d6zil, sezon sonunda tak\u0131m\u0131ndan ayr\u0131l\u0131yor. \u0130ngiliz medyas\u0131nda y\u0131ld\u0131z oyuncu i\u00e7in s\u00fcrpriz bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131., \u0130ngiliz bas\u0131n\u0131na g\u00f6re; bir s\u00fcredir kadro d\u0131\u015f\u0131 olan T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 Alman futbolcu i\u00e7in MLS'ten (ABD) teklifler var., Son y\u0131llarda Avrupa'da ya\u015f\u0131 ilerleyen y\u0131ld\u0131zlara yat\u0131r\u0131m yaparak futbol d\u00fcnyas\u0131nda ses getirmeye \u00e7al\u0131\u015fan ABD futbol kul\u00fcplerinden Inter Miami, LA Galaxy ve New York City'nin 32 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu i\u00e7in temaslar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc kaydedildi.,Premier Lig'de son olarak kendi sahas\u0131nda Aston Villa'ya 3-0 gibi farkl\u0131 bir skorla kaybeden Arsenal'de bu ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan baz\u0131 taraftarlar, Mesut \u00d6zil'in tak\u0131ma geri d\u00f6nmesi y\u00f6n\u00fcnde mesajlar g\u00f6ndermi\u015fler.\r\n,.,Mesut da bir taraftar\u0131n kendisini \u00f6zledi\u011fini ve tak\u0131ma d\u00f6nmesi gerekti\u011fini belirten bir g\u00f6nderiyi de be\u011fenmi\u015fti.,Premier Lig ekibi Arsenal ile olan s\u00f6zle\u015fmesi sezon sonunda bitecek olan \u00d6zil, s\u00f6zle\u015fme sonuna kadar tak\u0131mda kalaca\u011f\u0131na dair a\u00e7\u0131klamalarda bulunmu\u015ftu.