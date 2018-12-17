Metal dedektörle bakın ne buldular

Kendilerine bir metal dedekt\u00f6r\u00fc al\u0131p bo\u015f zamanlar\u0131nda hazine aramaya ba\u015flayan bir grup bak\u0131n nas\u0131l bir s\u00fcrprizle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n,Dedekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn sinyal verdi\u011fi yeri kazan ekip g\u00f6rd\u00fcklerine inanamad\u0131...\r\n,Ortaya ormana g\u00f6m\u00fclm\u00fc\u015f bir tarih \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,\u0130kinci d\u00fcnya sava\u015f\u0131ndan kalma Alman yap\u0131m\u0131 motosikletin b\u00f6lgeye saklamak i\u00e7in g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc tahmin ediliyor.\r\n