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Türkiye Gazetesi

Meteoroloji açıkladı: Sıcak hava etkili olacak! 2 bölgeye dikkat (6 Temmuz 2022 Çarşamba)

Meteoroloji açıkladı: Sıcak hava etkili olacak! 2 bölgeye dikkat (6 Temmuz 2022 Çarşamba)

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bayramdaki hava koşullarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkili olacak. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği yurtta, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ilerleyen saatlerde kavurucu sıcaklar bekliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ile Orta Toroslar'da yerel sağanak ve gök gürültülü olacağı tahmin edilirken Güneydoğu Anadolu'nun batı ve güneybatı kısımları ile Akdeniz kıyılarında hafif ve orta kuvvette rüzgarın etkili olması bekleniyor. İşte 6 Temmuz 2022 Çarşamba hava durumu…

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