Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteorolojiden bir uyar\u0131 daha geldi.,Meteoroloji 12. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, b\u00f6lge genelinde yar\u0131n \u00f6\u011flen saatlerinden itibaren ba\u015flayacak sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f\u0131n, cumartesi ak\u015fam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.\r\n\r\n,Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan \u00e7evrelerinde aral\u0131kl\u0131 beklenen ya\u011fmur ve sa\u011fanak, zamanla y\u00fcksek kesimlerde karla kar\u0131\u015f\u0131k ya\u011fmur ile kar \u015feklinde g\u00f6r\u00fclecek.,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan duyuruya g\u00f6re, yar\u0131n \u00fclke genelinde hava par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu olacak.\r\n\r\n,R\u00fczgar\u0131n Marmara'n\u0131n g\u00fcneyi ve Do\u011fu Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131nda kuvvetli, Marmara'n\u0131n kuzey kesimleri ile Bat\u0131 Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131nda \u00e7ok kuvvetli ve yer yer \u015fiddetli esmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nAni sel, su bask\u0131n\u0131, y\u0131ld\u0131r\u0131m, yerel dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve ya\u011f\u0131\u015f an\u0131nda kuvvetli r\u00fczgar gibi olumsuzluklara kar\u015f\u0131 dikkatli ve tedbirli olunmas\u0131 gerekiyor.,Marmara'n\u0131n g\u00fcney ve do\u011fusu, Ege, Akdeniz, \u0130\u00e7 Anadolu, Karadeniz, Do\u011fu Anadolu'nun kuzey ve bat\u0131s\u0131, G\u00fcneydo\u011fu Anadolu ile K\u0131rklareli, \u015e\u0131rnak ve Mu\u015f \u00e7evrelerinde sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak tahmin ediliyor.\r\n\r\n,Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n bu ak\u015famdan itibaren, \u0130stanbul, Kocaeli, Sakarya'n\u0131n kuzeyi ve K\u0131rklareli'nin k\u0131y\u0131 il\u00e7elerinde, yar\u0131n sabah saatlerinden itibaren ise \u0130skenderun K\u00f6rfezi'nde kuvvetli, Orta ve Do\u011fu Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131nda \u00e7ok kuvvetli olarak yar\u0131n ak\u015fam saatlerine kadar etkisini s\u00fcrd\u00fcrmesi bekleniyor.\r\n\r\n