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Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’den kırmızı kodlu yağış uyarısı: Şiddetli yağış bekleniyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 27 Haziran 2022 hava durumu

Meteoroloji’den kırmızı kodlu yağış uyarısı: Şiddetli yağış bekleniyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 27 Haziran 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran tarihli hava durumu tahminleri açıklandı. Açıklanan rapora göre yurt genelinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor. Şiddetli yağışın süresinin 36 saati geçeceği bekleniyor. Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Kastamonu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Karabük'e kırmızı renkli uyarıda bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri…

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