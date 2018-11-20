Meteoroloji'den kritik uyarı! Çarşamba gününe dikkat

Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada s\u0131cakl\u0131klar\u0131n 8 dereceye kadar d\u00fc\u015fece\u011fi belirtilerek, Ege ve Kuzey Ege'nin Orta Akdeniz \u00fczerinden gelen yeni bir ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 sistemin etkisine girece\u011fi bildirildi.,Meteoroloji 2. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Tahmin ve Erken Uyar\u0131 Merkezinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Ege ve Kuzey Ege'nin Orta Akdeniz \u00fczerinden gelen yeni bir ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 sistemin etkisine girece\u011fi belirtildi. ,Meteoroloji'den son dakika uyar\u0131s\u0131 geldi! ,\u00d6te yandan, meteorolojinin verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re s\u0131cakl\u0131klarda hissedilir derecede d\u00fc\u015f\u00fcyor.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, mevsim normallerinin birka\u00e7 derece \u00fczerinde seyreden hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n 22 Kas\u0131m Per\u015fembe g\u00fcn\u00fcnden itibaren Karadeniz \u00fczerinden gelecek olan so\u011fuk havan\u0131n etkisiyle 25 Kas\u0131m Pazar g\u00fcn\u00fcne kadar 4 ila 8 derece hissedilir derecede azalaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.,Ayr\u0131ca yar\u0131n b\u00f6lge genelinin sa\u011fanak, K\u0131y\u0131 Ege'nin yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi; per\u015fembe g\u00fcn\u00fc de yine b\u00f6lge genelinde sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f beklendi\u011fi kaydedildi. ,Meteoroloji 2. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Tahmin ve Erken Uyar\u0131 Merkezi, bu geceden itibaren Ege ve Kuzey Ege'nin Orta Akdeniz \u00fczerinden gelen yeni bir ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 sistemin etkisine girece\u011fini belirtti. ,\u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fcnden itibaren Bat\u0131 b\u00f6lgelerde g\u00f6r\u00fclecek olan ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n, 23 Kas\u0131m Cuma g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fle saatlerine kadar t\u00fcm b\u00f6lgede etkili olduktan sonra b\u00f6lgeyi terk etmesinin beklendi\u011fi bildirildi.,.,\u00d6te yandan, s\u0131cakl\u0131klar\u0131n Pazar g\u00fcn\u00fcne kadar 4 ila 8 derece azalaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.,Ya\u011f\u0131\u015f\u0131n \u00c7anakkale'nin Do\u011fu kesimleri ile Bal\u0131kesir \u00e7evrelerinde yerel olarak kuvvetli olmas\u0131n\u0131n beklendi\u011fi de kaydedildi.