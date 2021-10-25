Meteoroloji günlerdi uyarıyordu... Kar yağışı başladı

Do\u011fu Karadeniz ve Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesinde hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fan\u0131rken Bayburt\u2019un y\u00fcksek kesimleri bug\u00fcn sabah saatlerinde ya\u011fan karla beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.\r\nKent ve il\u00e7e merkezlerinde hava par\u00e7al\u0131 bulutlu ve ya\u011fmur ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7erken Bayburt ile Trabzon s\u0131n\u0131r\u0131nda bulunan So\u011fanl\u0131 Da\u011flar\u0131 mevkiindeki yaylalarda kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oldu.\r\nBayburt\u2019un Ayd\u0131ntepe il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 2 bin 600 rak\u0131mda yer alan Dumlu, Kavlatan ve G\u00fcnbuldu k\u00f6yleri ile yaylalar\u0131 ya\u011fan karla beyaz \u00f6rt\u00fcyle kapland\u0131.,Sinop'un Ayanc\u0131k il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 y\u00fcksek kesimlerde d\u00fcn gece etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, da\u011f\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc.\r\nAyanc\u0131k il\u00e7esinin en y\u00fcksek rak\u0131ml\u0131 b\u00f6lgesi olan \u00c7angal Da\u011f\u0131'nda, g\u00fcn boyu devam eden sa\u011fanak ya\u011fmur, ak\u015fam saatlerinde yerini kara b\u0131rakt\u0131. Ayn\u0131 zamanda Ayanc\u0131k ile Sak\u0131z yolunu birbirine ba\u011flayan karayolu \u00fczerinde bulunan \u00c7angal Da\u011f\u0131'n\u0131 beyaz \u00f6rt\u00fcyle g\u00f6ren s\u00fcr\u00fcc\u00fcler, o anlar\u0131 cep telefonu kameras\u0131yla kaydetti.,Zaman zaman tipi \u015feklinde ya\u011fan kar\u0131n etkisini art\u0131rmas\u0131 bekleniyor.,.,G\u00fcn boyunca aral\u0131kl\u0131 olarak etkili olmas\u0131 beklenen ya\u011f\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n geceleri s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131na d\u00fc\u015fecek olmas\u0131 nedeniyle zirai don uyar\u0131s\u0131 da yap\u0131ld\u0131.,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 0 dereceye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Ardahan merkez ve y\u00fcksek kesimlerinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oldu. Meteorolojinin uyar\u0131lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ardahan\u2019da beklenen kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, kent merkezi ile k\u00f6ylerinde etkisini g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131. \r\n,Meteoroloji\u2019nin g\u00fcnler \u00f6ncesinden uyar\u0131s\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 Sinop, G\u00fcm\u00fc\u015fhane, Bayburt ve Ardahan'\u0131n y\u00fcksek kesimlerinde etkili olmaya ba\u015flad\u0131.\r\n,.G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de il genelinde y\u00fcksek kesimdeki yerle\u015fim yerleri ve da\u011flar beyaz \u00f6rt\u00fcyle kapland\u0131.\r\nHafif \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015fen kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonbahar renklerinin etkili oldu\u011fu co\u011frafyada g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015ftururken vatanda\u015flar erken gelen kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011frad\u0131.\r\nMeteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yay\u0131mlanan tahminlerde Do\u011fu Karadeniz\u2019in i\u00e7 ve y\u00fcksek kesimlerinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 olabilece\u011fi duyurulurken, G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 d\u00fcne g\u00f6re 15 derece birden d\u00fc\u015ferek sabah saatler itibariyle 5 derece olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.\r\n