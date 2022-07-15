Meteoroloji uyarmıştı! Hızı 90 km'ye çıktı: Ayvalık'ta balıkçı teknelerini alt üst etti

,Aralar\u0131nda; \u015eirinkent, Eng\u00fcr\u00fc, D\u00fc\u00e7men ve Teknikg\u00fc\u00e7 Birli\u011fi gibi yazl\u0131k sitelerin bulundu\u011fu Sahilkent Mahallesi\u2019nde g\u00fcn boyu etkili olan poyraz nedeniyle baz\u0131 koylarda bulunan bal\u0131k\u00e7\u0131 tekneleri ve sandallar batt\u0131.\r\n,Bal\u0131kesir\u2019in Ayval\u0131k'ta h\u0131z\u0131 saatte 75 ile 90 kilometre aras\u0131nda esen \u015fiddetli r\u00fczgar etkili oldu. \r\n\r\n,Meteoroloji yang\u0131n b\u00f6lgeleri i\u00e7in r\u00fczgar uyar\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu. Ayval\u0131k'ta etkili olan \u015fiddetli r\u00fczgar bal\u0131k\u00e7\u0131 teknelerini bat\u0131rd\u0131. ,Meteorolojinin orman yang\u0131nlar\u0131 konusunda \u00e7ok ciddi risk olarak duyurularda bulundu\u011fu b\u00f6lgedeki \u015fiddetli r\u00fczgar\u0131n sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.