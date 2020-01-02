Metrekaresinde binlerce düğüm olan halılar 4 bin liraya satılacak

Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131lan kursta 25 kad\u0131n, 40 s\u00fcrecek olan kursta Usta \u00d6\u011freticisi Azize Talay \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde hem meslek \u00f6\u011freniyor hem de para kazan\u0131yor. Metrekaresinde binlerce d\u00fc\u011f\u00fcm olan hal\u0131lar, 4 bin liraya sat\u0131lacak.,Yeni \u00f6\u011frencilerle ba\u015flayaca\u011f\u0131z in\u015fallah. Hal\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n al\u0131c\u0131s\u0131 kim \u00e7\u0131karsa \u00e7\u0131ks\u0131n satmak istiyoruz. Eme\u011fimizin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olabilecek bir \u00fccretle piyasadaki fiyat\u0131 neyse ara\u015ft\u0131rarak satmak istiyoruz. Kursumuzun giderlerinin bir k\u0131sm\u0131n\u0131n en az\u0131ndan buradan kar\u015f\u0131lamak istiyoruz\u201d dedi.,Kursa kat\u0131lan kad\u0131nlar her hal\u0131ya binlerce d\u00fc\u011f\u00fcm atarken, b\u00fcy\u00fck bir sab\u0131rla da hal\u0131lar\u0131 bitirecekleri g\u00fcn\u00fc bekliyor.,Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan Usta \u00d6\u011freticisi Azize Talay, hal\u0131 dokuma kursunun bir seferlik de\u011fil de s\u00fcrekli devam etmesini istediklerini s\u00f6yledi.,Tatvan Kaymakam\u0131 Mehmet Ali \u00d6zkan ve e\u015finin b\u00fcy\u00fck desteklerinin oldu\u011funu s\u00f6yleyen Talay, \u201cTatvan ADEM\u2019e ba\u011fl\u0131 olarak kaymakam\u0131m\u0131z ve e\u015finin bize sunduklar\u0131 bu at\u00f6lyede 25 ki\u015filik kursiyerle \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz.,Buradaki kad\u0131nlar\u0131m\u0131z \u0130\u015e-KUR\u2019dan g\u00fcnl\u00fck 40 lira da destek al\u0131yorlar. Dokumas\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z hal\u0131lar, Isparta hal\u0131lar\u0131na yak\u0131n bir hal\u0131d\u0131r. 27-32 kalitesinde dokuyoruz. Motiflerin tamam\u0131 ise bizim tasar\u0131m\u0131m\u0131zd\u0131r. Yamal\u0131, \u015fal, g\u00f6bekli ve pazirik desenli hal\u0131lar\u0131m\u0131z var. Bu i\u015fe kas\u0131m ay\u0131n\u0131n 4\u2019\u00fcnde ba\u015flad\u0131k. Bu kursumuz bittikten sonra tekrar ba\u015flamak istiyoruz.,Tatvan Kaymakam\u0131 ve e\u015fi sayesinde a\u00e7\u0131lan kursa kat\u0131lan kad\u0131nlar, hem hal\u0131 dokumas\u0131n\u0131 \u00f6\u011freniyor hem de \u0130\u015e-KUR arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ev ekonomisine katk\u0131da bulunuyor.