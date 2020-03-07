Metrekaresine 360 bin ilmek atılıyor, 4 ayda tamamlanabiliyor

Sivas hal\u0131c\u0131l\u0131k alt yap\u0131s\u0131 olan bir il ve bizde bu unutulmaya y\u00fcz tutmu\u015f mesleklerimizden biri olan hal\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 Sivas\u2019ta geli\u015ftirmek ve daha ilerilere g\u00f6t\u00fcrmek istiyoruz. Hal\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frettikten sonra k\u0131rsal kesimde ya\u015fayan kad\u0131nlar\u0131m\u0131z\u0131n bunu bir meslek edinerek bu i\u015ften gelir sa\u011flamalar\u0131n\u0131 ama\u00e7l\u0131yoruz. Burada hem hal\u0131 dokumas\u0131n\u0131 hem de dokuduklar\u0131 hal\u0131lar\u0131 da pazar imkan\u0131 bularak sat\u0131yoruz. Paralar\u0131n\u0131 da kursiyerlerimize veriyoruz\u201d dedi.,Sivas Halk E\u011fitim Merkezi b\u00fcnyesinde usta \u00f6\u011freticiler e\u015fli\u011fine kad\u0131n kursiyerlerin bin bir emekle dokudu\u011fu geleneksel Sivas hal\u0131lar\u0131, \u00f6zellikleri ile dikkat \u00e7ekiyor. Kursiyerler taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck bir \u00f6zenle metrekaresine 360 bin ilmek at\u0131larak dokunan hal\u0131lar, i\u00e7eresin de 20 farkl\u0131 rengi bar\u0131nd\u0131r\u0131yor. Her ebatta yap\u0131labilen ve her deseni, rengi, \u00e7izgisi, farkl\u0131 bir duyguyu anlatan Sivas hal\u0131s\u0131n\u0131n 12 metrekarelik \u00f6l\u00e7\u00fcleri sahip olan\u0131n\u0131n yap\u0131m\u0131 yakla\u015f\u0131k 4 ay s\u00fcr\u00fcyor.,Sivas Halk E\u011fitim Merkezi M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ramazan Baker, Sivas\u2019ta hal\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 geli\u015ftirmek ve daha ileri g\u00f6t\u00fcrmek istediklerini s\u00f6yleyerek, \u201cHalk e\u011fitim merkezimizin kent merkezinde 20 k\u00f6ylerde de 50 olmak \u00fczere toplam 70 hal\u0131 tezgah\u0131m\u0131z var. En b\u00fcy\u00fck amac\u0131m\u0131z bu hal\u0131 tezgah\u0131m\u0131z\u0131 k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde 100 tezgaha \u00e7\u0131kartmak. Valimizin destekleri ile \u00f6zellikle k\u00f6ylerimiz ve beldelerimizde hal\u0131c\u0131l\u0131k kurslar\u0131n\u0131 artt\u0131rarak devam ettirmek istiyoruz. ,\u00dcn\u00fc d\u00fcnyaya yay\u0131lan geleneksel Sivas hal\u0131s\u0131n\u0131n metrekaresine 360 bin ilmek at\u0131l\u0131rken yap\u0131m\u0131 ise yakla\u015f\u0131k 4 ay s\u00fcr\u00fcyor,Halk E\u011fitim merkezinde hal\u0131 \u00f6\u011fretmeni olan Hasan Fehmi D\u00f6nmez, Sivas hal\u0131s\u0131n\u0131n metrekaresinde 360 bin d\u00fc\u011f\u00fcm oldu\u011funu ifade ederek, "Sivas\u2019ta hal\u0131c\u0131l\u0131k iki a\u015famada inceleniyor. Bir, geleneksel hali ile daha \u00f6nceleri il\u00e7elerde k\u00f6ylerde bayanlar\u0131n bo\u015f vakitlerde dokuduklar\u0131 hal\u0131lar, ilme\u011fi, \u00e7\u00f6zg\u00fcs\u00fc tamamen y\u00fcn. Oyalar\u0131 falan kendileri yap\u0131yorlar. 1900\u2019l\u00fc y\u0131llar\u0131n ba\u015flar\u0131nda \u0130ran\u2019dan getirilen ustalar ile Sivas ve Hereke y\u00f6resinde at\u00f6lyeler kurulmu\u015f. Buralarda 60 \u00e7arp\u0131 60 kalite Sivas hal\u0131s\u0131 dokunmu\u015f. Santimetre karesine 30 tane ilme d\u00fc\u015f\u00fcyor. , Metrekaresinde 360 bin d\u00fc\u011f\u00fcm var. \u00c7\u00f6zg\u00fcleri, atk\u0131lar\u0131 tamamen pamuk, ilmekleri ise y\u00fcn. Kullan\u0131lan motifler bitkisel ve hayvansal a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131. Madalyon desenler kullan\u0131lm\u0131\u015f. Do\u011fadan esinlenerek al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bitki ve hayvanlar\u0131, g\u00fcc\u00fc kuvveti simgeleyen aslan ve ejder motifi var. Sivas hal\u0131s\u0131nda 16-20 civar\u0131 renk kullan\u0131lmaktad\u0131r" \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA)