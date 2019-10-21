Metrelerce uzunluktaki ağaçlara Tarzan gibi tırmanıyor

Arakl\u0131 il\u00e7esi T\u00fcrkeli Mahallesi'nde ya\u015fayan 42 ya\u015f\u0131ndaki Sinan Dan\u0131\u015fmaz, hobi olarak metrelerce y\u00fckseklikteki a\u011fa\u00e7lara adeta Tarzan gibi t\u0131rmanarak budama yap\u0131yor. A\u011fa\u00e7lara t\u0131rman\u0131rken hi\u00e7bir aparat kullanmayan Dan\u0131\u015fmaz, kendisini g\u00f6ren vatanda\u015flar\u0131n y\u00fcreklerini a\u011fza getiriyor. ,Yakla\u015f\u0131k 80 metre y\u00fckseklikteki kavak a\u011fac\u0131na \u00e7\u0131karak budama yapan Dan\u0131\u015fmaz, "A\u011fa\u00e7lar yakla\u015f\u0131k 100 y\u0131l\u0131n\u0131 doldurmak \u00fczere. B\u00fcy\u00fcklerimizin bize anlatt\u0131\u011f\u0131 baz\u0131 an\u0131lar var. \u0130lk \u00f6nce kesmek istedik ama sonradan bize b\u0131rak\u0131ld\u0131ysa 'biz de b\u0131rakal\u0131m' dedik. Tabii buna \u00e7\u0131kmak gerekiyordu. Birka\u00e7 ki\u015fi \u00e7\u0131kmak istedi fakat ba\u015faramad\u0131. Ben \u00e7\u0131kabilece\u011fimi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. Benim i\u00e7in b\u00fcy\u00fct\u00fclebilecek bir olay de\u011fil. 40 ya\u015f\u0131m\u0131 ge\u00e7ti\u011fim i\u00e7in kendimi denemek istedik. Benim i\u00e7in g\u00fczel oldu" dedi.,Trabzon'un Arakl\u0131 il\u00e7esinde hi\u00e7bir t\u0131rmanma aparat\u0131 kullanmadan metrelerce y\u00fckseklikteki a\u011fa\u00e7larda budama yapan Sinan Dan\u0131\u015fmaz, g\u00f6renlerin y\u00fcreklerini a\u011fza getiriyor.\r\n,\u00c7\u0131kamayaca\u011f\u0131 a\u011fa\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Dan\u0131\u015fmaz, "Farkl\u0131 bir duygu. Kendimi u\u00e7akta gibi hissediyorum. K\u00f6y tamamen ayaklar\u0131m\u0131n alt\u0131nda oluyor. Y\u00fcksekli\u011fin yakla\u015f\u0131k 80 metre oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.,Hi\u00e7 a\u015fa\u011f\u0131ya bakm\u0131yorum. T\u00fcrk bayra\u011f\u0131m\u0131 orada asmak istedim. Buradan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'ndaki Mehmet\u00e7i\u011fimize bir selam olsun. Mutlu oldum. \u00c7\u0131kamayaca\u011f\u0131m a\u011fa\u00e7 yoktur diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.,Ebad\u0131 ne kadar b\u00fcy\u00fck olursa olsun kesinlikle \u00e7\u0131kabilirim. Bu benim i\u015fim de\u011fil, bunu hobi olarak yap\u0131yorum. A\u011fac\u0131n alt\u0131nda f\u0131nd\u0131kl\u0131k ve \u00e7ayl\u0131klar var. A\u011fac\u0131n yapra\u011f\u0131 ve g\u00f6lgesi onlar\u0131 etkiliyor. Arada bir b\u00f6yle \u015feyler yap\u0131yorum" \u015feklinde konu\u015ftu.,Metrelerce y\u00fckseklikteki a\u011fa\u00e7lara t\u0131rmanman\u0131n araba ile h\u0131z yapmaktan daha kolay oldu\u011funu kaydeden Dan\u0131\u015fmaz, "G\u00f6ren vatanda\u015flar \u00e7\u0131lg\u0131n oldu\u011fumu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. \u00d6zellikle yak\u0131n aile \u00e7evrem k\u0131z\u0131yor. \u0130ntihar gibi bir \u015fey ama ben olaya hakimim. Araba ile 120 yapmaktan daha kolay. Arabay\u0131 h\u0131zl\u0131 s\u00fcrmeye korkar\u0131m ama buna bir kere daha \u00e7\u0131kar\u0131m. Bazen ellerim tamamen bo\u015fta oluyor, tek ayak ile sar\u0131larak a\u011fa\u00e7 kesmem gerekiyor.,Kesti\u011fim baz\u0131 dallar belimden daha kal\u0131nd\u0131. O esnada dal d\u00fc\u015ferken a\u011fa\u00e7ta ciddi bir sars\u0131nt\u0131 meydana geliyor. Hem dengemi sa\u011flama konusunda iyi oldu\u011fumu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum hem de tekniklerini bildi\u011fim i\u00e7in benim i\u00e7in pek zor olmuyor. 10 sene \u00f6nce 3 metrelik bir elma a\u011fac\u0131ndan d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fcm. \u00c7ok \u00fcz\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcm, karizmay\u0131 \u00e7izdirmi\u015ftim. Ben tamam\u0131yla kendim \u00e7\u0131kmak istedim. Kimse beni zorlamad\u0131" ifadelerini kulland\u0131.