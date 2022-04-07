15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc \u00f6zel g\u00fcnlerde farkl\u0131 renkle \u0131\u015f\u0131kland\u0131r\u0131yor. Sorun olan k\u0131s\u0131mlar de\u011fi\u015ftirilerek k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn ayd\u0131nlatma sistemi ise \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ediyor. ,Avrupa ve Anadolu yakalar\u0131n\u0131 birbirine ba\u011flayan \u0130stanbul\u2019un en \u00f6nemli sembollerinden 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc \u0131\u015f\u0131kland\u0131rma sistemlerine bak\u0131m ve onar\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131l\u0131yor.,\u0130ki k\u0131tan\u0131n ortas\u0131ndan deniz seviyesinden yakla\u015f\u0131k 80 metre y\u00fckseklikte \u00e7elik halatlar \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7ilerin nefes kesen mesaisi havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Onlarca metre y\u00fckseklikte k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn \u00e7elik halatlar\u0131na t\u0131rmanan i\u015f\u00e7iler \u0131\u015f\u0131kland\u0131rma sistemlerini yeniliyor. Daha \u00f6nce tespit edilen d\u00fczg\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fmayan led ayd\u0131nlatmalar veya ayd\u0131nlatmaya ba\u011fl\u0131 kablo sistemleri yenileri ile de\u011fi\u015ftiriliyor.