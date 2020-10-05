Mevsimin ilk karı yağdı

Sonbahar\u0131n kendini iyiden iyiye hissettirdi\u011fi son g\u00fcnlerde mevsimin ilk kar\u0131 da y\u00fcksek kesimlere d\u00fc\u015fmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,T\u00fcrkiye'de hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcyle birlikte Ardahan'\u0131n y\u00fcksek kesimlerine mevsimin ilk kar\u0131 ya\u011fd\u0131.\r\n,Yetkililer buzlanma uyar\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n,Ardahan'da g\u00fcn i\u00e7inde etkisini g\u00f6steren so\u011fuk ve ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 hava, \u00f6\u011flen saatlerinde y\u00fcksek kesimlerde yerini kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakt\u0131.\r\n,Kentteki y\u00fcksek noktalarda kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkisini g\u00f6sterdi.\r\n,Ardahan'\u0131n Posof il\u00e7esi aras\u0131ndaki 2550 rak\u0131ml\u0131 Ulgar da\u011f\u0131 ge\u00e7idinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ile birlikte ula\u015f\u0131mda da aksamalar meydana geldi.\r\n,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla birlikte s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ilerlemekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde olu\u015fabilecek buzlanmaya kar\u015f\u0131 uyard\u0131.\r\n,.