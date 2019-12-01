Mevsimin ilk karı yağdı! Vatandaşlar hafta sonunun keyfini çıkardı

Kastamonu\u2019ya mevsimin ilk kar\u0131 ya\u011fd\u0131. Y\u00fcksek kesimler beyaza b\u00fcr\u00fcn\u00fcrken, baz\u0131 vatanda\u015flar kar heyecan\u0131n\u0131 ya\u015famak i\u00e7in solu\u011fu Ilgaz Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131'nda ald\u0131.,Ilgaz Da\u011f\u0131'nda bug\u00fcn itibar\u0131yla kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Caner G\u00fcler, \u201c2011 y\u0131l\u0131ndan beri Kastamonu\u2019da ikamet ediyoruz. Her y\u0131l mevsimin ilk kar\u0131 ya\u011fd\u0131\u011f\u0131nda buraya ziyarete geliyoruz. ,Ailesiyle birlikte Ilgaz Da\u011f\u0131'na gelen Elif Buse G\u00fcler ise, \u201cBen kar\u0131 \u00e7ok seviyorum. En sevdi\u011fim aylar ise aral\u0131k, ocak ve \u015fubatt\u0131r. Bu zamanlarda kuzenimin do\u011fum g\u00fcn\u00fc oluyor, ona da gidiyoruz. ,Kar\u0131n tam zaman\u0131nda ya\u011fd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Caner G\u00fcler, \u201cBug\u00fcn Aral\u0131k ay\u0131n\u0131n 1\u2019i. K\u0131\u015f\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131 bug\u00fcn itibar\u0131yla. Kar\u0131n ya\u011fmas\u0131 g\u00fczel oldu. Bundan sonra da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 bekleniyor, devam edecek\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,\u015eu anda \u00e7ok g\u00fczel kar ya\u011f\u0131yor. Muhtemelen tesiste \u00e7ok yak\u0131n bir zamanda faaliyete girecektir. Ailemle birlikte geldim buraya. Herkesi Ilgaz Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131'na bekliyoruz\u201d diye konu\u015ftu.,Ben kardan adam yapmay\u0131 \u00e7ok seviyorum. Bug\u00fcn de ailemle birlikte kar var m\u0131 diye bakmaya geldik. Ilgaz Da\u011f\u0131'na geldik, burada da \u00e7ok g\u00fczel kar ya\u011f\u0131yor\u201d dedi. (\u0130HA),Mevsimin ilk kar\u0131\u015f\u0131n\u0131n ya\u011fmas\u0131 nedeniyle baz\u0131 vatanda\u015flar, hafta sonunu da de\u011ferlendirerek Ilgaz Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131'na geldi. \u00c7ocuklar\u0131yla birlikte kartopu oynayan aileler, kar\u0131n keyfini \u00e7\u0131kard\u0131.,\u00d6zellikle Ilgaz Da\u011f\u0131\u2019nda etkili olan kar\u0131n kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 5 santimetreyi ge\u00e7erken, Yaral\u0131g\u00f6z Da\u011f\u0131'nda ise kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yer yer 10 santimetreye kadar ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ilin sahil il\u00e7elerinde de etkili oldu. Yola tedbirsiz \u00e7\u0131kan s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin imdad\u0131na ise karayollar\u0131 ekipleri yeti\u015fti.,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn duyurusu sonras\u0131nda etkili olan so\u011fuk hava gece saatlerinden itibaren etkisini g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131. Gece ge\u00e7 saatlerde ba\u015flayan ya\u011fmur y\u00fcksek kesimlerinde yerini kara b\u0131rakt\u0131.