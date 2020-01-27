Mevsiminde bulunmayan meyveler bu manavda!

Hamilelik d\u00f6neminde anne adaylar\u0131n\u0131n can\u0131 mevsiminde bulunmayan meyveleri \u00e7ekince, e\u015fleri ve akrabalar\u0131 da bu iste\u011fini yerine getirmek i\u00e7in kentin alt\u0131n\u0131 \u00fcst\u00fcne getirmek zorunda kal\u0131yor.,Manav Cebeci, hamile kad\u0131nlar\u0131n can\u0131n\u0131n yaz\u0131n en \u00e7ok nar, ayva, mandalina gibi k\u0131\u015f meyvelerini, k\u0131\u015f\u0131n ise yaz meyveleri olan ye\u015fil erik, \u00e7a\u011fla, badem, kiraz, \u015feftali, ya\u015f \u00fcz\u00fcm ve \u00e7ilek \u00e7ekti\u011fini belirtti.,"Sabah da 5.30-6.00 s\u0131ralar\u0131nda a\u00e7\u0131yoruz. Gece arayanlar oluyor onlar i\u00e7in de geliyoruz. \u0130nsanlar mutlu oluyor. Allah raz\u0131 olsun diyor. Havaya u\u00e7uyorlar\u201d ifadelerini kulland\u0131.,"3 adet erik 60 lira. Bazen geli\u015f fiyat\u0131na da 55 liraya veriyoruz. Karpuz ve kavun kilogram fiyat\u0131 8 lira. \u00dcz\u00fcm\u00fcn kilogram\u0131 10 lira. 250 gram kiraz 50 lira." ,Gelini hamile olan ve 60 liraya 3 adet erik alan Esef Gezgin de, \u201cErik istediler ve biz de geldik burada bulduk.","Hamilelerin can\u0131 en pahal\u0131 \u015feyi istiyor ve bu mevsimde istiyor. Yapacak bir \u015fey yok 60 liraya ald\u0131k. 3 tane var i\u00e7erisinde tanesi 20 liraya geliyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.,,Hamile olan ablas\u0131 i\u00e7in 500 gram \u00e7ilek sat\u0131n alan Peri \u00c7\u0131nar ise, \u201cBuran\u0131n \u00e7ileklerini be\u011fendi\u011fim i\u00e7in geldim. Ablam\u0131n can\u0131 \u00e7ilek istedi\u011finde buraya geliyorum\u201d diye konu\u015ftu.,Seyhan il\u00e7esi Ziyapa\u015fa Bulvar\u0131 \u00fczerinde, her mevsimin meyvesinin sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Kadri Cebeci\u2019ye ait \u2018Akdeniz Manav\u0131\u2019, a\u015feren kad\u0131nlar\u0131n ve hastalar\u0131n onlar\u0131n isteklerini yerine getirmeye \u00e7al\u0131\u015fan e\u015f ile akrabalar\u0131n\u0131n kurtar\u0131c\u0131s\u0131 oluyor.,Eri\u011fi ithal ettiklerini, di\u011fer \u00fcr\u00fcnleri de \u015foklayarak saklad\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden Kadri Cebeci, \u201c\u00d6zellikle hamile ve hasta \u00fczerine m\u00fc\u015fterilerimiz talep ediyor. K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklar da isteyince ailesi geliyor tabi. Bizim kapatma saatimiz normalde ak\u015fam 10 ancak m\u00fc\u015fterilerimiz talep etti\u011fi i\u00e7in 12\u2019de kapat\u0131yoruz.",Fiyatlar hakk\u0131nda da bilgi veren Cebeci, fiyatlar\u0131n yaza g\u00f6re farkl\u0131 oldu\u011funu belirterek, \u201c\u00c7ile\u011fin kilogram\u0131 15 lira." ,"2 adet dikenli incir 30 lira. 250 gram incir 50 lira. 250 gram yeni d\u00fcnya 50 lira. 250 gram badem ve vi\u015fne ise 50 lira\u201d diye konu\u015ftu.