Mezarlık girişindeki ev 350.000 sterline satışa çıkarıldı

\u0130ngiltere\u2019de Louth\u2019ta mezarl\u0131\u011f\u0131n giri\u015findeki tarihi bina sat\u0131l\u0131yor. ,Sahipleri, evi restore ettirmi\u015f, bu s\u0131rada uzun s\u00fcre karavanda ya\u015fam\u0131\u015flard\u0131. ,Gayrimenkul fiyatlar\u0131ndaki art\u0131\u015f\u0131 f\u0131rsat bilen sahipleri, ilgin\u00e7 bir mimariye sahip evi 350 bin sterline (yakla\u015f\u0131k 3.800.000 TL) sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131., \u0130kinci derece tarihi eser stat\u00fcs\u00fcndeki evde \u00fc\u00e7 oda, bir salon, modern bir mutfak ve banyo var. \r\n\r\n,D\u00f6ner bir merdiven bulunan binada k\u00fc\u00e7\u00fck kuleye bir kapakla \u00e7\u0131k\u0131l\u0131yor. Evin etraf\u0131 da ye\u015filliklerle dolu. ,.