Mezbahada mide bulandıran görüntüler! Ağızlarında sigara, çıplak bir şekilde tavuk kestiler

, G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde bir grubun tavuk keserken \u00f6nlemsiz ve temizlik kurallar\u0131na uymadan kesim yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Adana'da \u00e7ekilen skandal g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler izleyenlerin midesini buland\u0131rd\u0131.,Bu anlara ili\u015fkin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler daha sonra \u00e7e\u015fitli ki\u015filer ve gruplar aras\u0131nda payla\u015f\u0131ld\u0131.,G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ise izleyenleri 'pes' dedirtti.,Hijyenik olmayan ortamlarda kesilen tavuklar\u0131n daha sonra kent genelinde bir\u00e7ok yerde sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Merkez Seyhan il\u00e7esi, Akkap\u0131 Mahallesi\u2019nde bulunan bir mezbahada \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u015fok etti.,O anlar anbean kaydedildi.,Tavuk kesim s\u0131ras\u0131nda kendilerini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyenleri fark edenler bir de oyun havas\u0131 a\u00e7\u0131p oynad\u0131.,\u00dcstlerinde giysi olmadan, a\u011f\u0131zlar\u0131nda sigara ile tavuk kesenler pes dedirtti.