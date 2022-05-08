Michy Batshuayi yine penaltı kaçırdı! Beşiktaş taraftarını çıldırtan golcü...

Süper Lig'in 36. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, erken yediği golle 0-1 geriye düştü. Ancak yediği golden 2 dakika sonra penaltı kazandı. Michy Batshuayi penaltıda Altay Bayındır'ı geçemedi. Süper Lig'de 30 maçta 14 gol atan Belçikalı santrfor bu sezon 2. kez penaltı kaçırdı. Bitiriciliği tartışılan 28 yaşındaki yıldız derbide yine saç baş yoldurdu. Kartal'ın beraberlik golü penaltıdan geldi. Penaltıya bu kez Rachid Ghezzal kullandı.