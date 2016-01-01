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POLİTİKA
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Bakan Koca'dan doktora saldırı açıklaması: Durumu yakından takip ediyorum
YAŞAM
-
Hastanede dehşet! Kendisini uyaran doktoru bıçakladı
POLİTİKA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali açıklaması
YAŞAM
-
Zehir taciri takside yakalandı
YAŞAM
-
Ticari araç yan devrildi
SPOR
-
Türkiye, Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti
YAŞAM
-
Karnında makasla 2 ay gezdi
POLİTİKA
-
Bakan Koca: Normalleşme için kolları sıvıyoruz
YAŞAM
-
Son fotoğrafını öldüğü yolda çekildi
YAŞAM
-
Yunan Sahil Güvenliği 10 göçmeni Türk karasularına itti
DÜNYA
-
Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratından açıklama geldi
YAŞAM
-
Piknik yapan vatandaşlar faciadan böyle kurtuldu
YAŞAM
-
Mevsimlik tarım işçileri Covid'e karşı aşılanıyor
GÜNDEM
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27 mayıs koronavirüs vaka sayısı açıklandı
YAŞAM
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Kendini bankacı olarak tanıttı, 8 bin lira dolandırdı
GÜNDEM
-
7 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
DÜNYA
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Ürdün ve BAE: Gazze'deki ateşkes barış sürecine doğru ilerlemeli
SPOR
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Beşiktaş'a şok: Abdullah Avcı'ya tazminat ödeyecek
POLİTİKA
-
Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır
GÜNDEM
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Türkiye ve Yunanistan hududu değişiyor
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Ramazan
Mide ameliyatı olan kadın hayatının şokunu yaşadı
Aydın'da meydana gelen enteresan olayda mide şikayeti ile hastaneye kaldırılan kadın geçirdiği operasyon sonrası hayatının şokunu yaşadı.
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