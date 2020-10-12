Mıknatısla göl diplerinden servet çıkardılar

Lamford, diplerde bulduklar\u0131n\u0131 YouTube\u2019da 29 bin abonesiyle payla\u015f\u0131yor. ,.,\u00c7ift, \u015fimdiye kadar m\u00fccevherlerden silahlara, protez elden bombaya kadar y\u00fczlerce ilgin\u00e7 madde buldu. ,\u0130ngiltere\u2019de Nigel Lamford ve Jim Norton, metal e\u015fyalar bulma \u00fcmidiyle her hafta sonu m\u0131knat\u0131sla g\u00f6l ve nehir diplerinde tarama yap\u0131yor. , Son olarak Londra\u2019da Regent's Canal\u2019da arama yapan \u00e7ift, \u00fc\u00e7 motosiklet, 5 el arabas\u0131, \u00fc\u00e7 al\u0131\u015fveri\u015f arabas\u0131, bir \u00e7ak\u0131 ve birka\u00e7 bin TL de\u011ferinde alt\u0131n tak\u0131lar ele ge\u00e7irdi.