Milan Baros Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı...

Bir d\u00f6nem S\u00fcper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formalar\u0131 da giyen 38 ya\u015f\u0131ndaki \u00c7ek golc\u00fc Milan Baros, T\u00fcrkiye'ye d\u00f6n\u00fcyor!,Galatasaray'\u0131n eski futbolcusu Milan Baros, yeniden T\u00fcrkiye'ye gelmeye haz\u0131rlan\u0131yor. \u0130ngiliz bas\u0131n\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re 38 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer olmak \u00fczere. Transferin b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde tamamland\u0131\u011f\u0131 ve k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde duyurulaca\u011f\u0131 belirtildi.,2008-13 aras\u0131 d\u00f6nemde sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n formas\u0131n\u0131 giyen \u00c7ek futbolcu, Galatasaray'daki performans\u0131yla taraftar\u0131n sevgilisi olmu\u015f, Cim Bom'da 116 ma\u00e7ta 61 gol at\u0131p, 19 gol pas\u0131 vermi\u015fti. ,Milan Baros T\u00fcrkiye'ye d\u00f6n\u00fcyor! \u0130\u015fte yeni tak\u0131m\u0131...,Ard\u0131ndan bir d\u00f6nem Antalyaspor'da da oynayan oyuncu, bir s\u00fcredir \u00fclkesinin Banik Ostrava ekibinde forma giyiyordu.,YEN\u0130DEN \u00c7IKI\u015e HEDEFL\u0130YOR\r\n\r\nLiverpool'un 2005'te \u015eampiyonlar Ligi'ne kazanan efsane kadrosunda da yer alan futbolcu, son alt\u0131 y\u0131l\u0131 \u00c7ek Cumhuriyeti'nde ge\u00e7irmesinin ard\u0131ndan ilerleyen ya\u015f\u0131na kar\u015f\u0131n T\u00fcrkiye'de yeniden \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapmay\u0131 hedefliyor.