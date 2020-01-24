Milan Baros Türkiye'ye dönüyor mu? İşte resmi açıklama

\u0130ngiliz bas\u0131n\u0131nda yer alan haberlerde 38 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer olaca\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti! Kul\u00fcpten resmi a\u00e7\u0131klama geldi.,Bursaspor Sportif Direkt\u00f6r\u00fc Sel\u00e7uk Erdo\u011fan, konu ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Erdo\u011fan, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Bursaspor'un g\u00fcndeminde Milan Baros'un olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. \r\n\r\nBu haberlerin d\u0131\u015f bas\u0131n kaynakl\u0131 oldu\u011funu belirten Erdo\u011fan, konunun bir yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131lma sonucu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. ,Milan Baros T\u00fcrkiye'ye mi d\u00f6n\u00fcyor? O tak\u0131mdan cevap geldi...,Erdo\u011fan, Baros'la daha \u00f6nce \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatarak \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Milan Baros'u yak\u0131ndan tan\u0131yorum ve antren\u00f6rl\u00fck yapt\u0131\u011f\u0131m d\u00f6nemde kendisiyle \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Bu transfer iddialar\u0131n\u0131 ben de yabanc\u0131 bas\u0131ndan okudum. Yak\u0131n zamanda Kerem Can Aky\u00fcz'\u00fc kadromuza katt\u0131k. \u00c7ek bir gazeteci bu transfer haberindeki foto\u011fraf\u0131 g\u00f6r\u00fcp onu Milan Baros sanm\u0131\u015f. Bunun \u00fczerine b\u00f6yle bir haber yazm\u0131\u015f. Milan Baros g\u00fcndemimizde yok. Olay tamamen bir yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131lmadan ibarettir.",\u00dclkesinin Banik Ostrava tak\u0131m\u0131nda forma giyen 38 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, Galatasaray'da oynad\u0131\u011f\u0131 116 resmi ma\u00e7ta 61 gol kaydetmi\u015fti.