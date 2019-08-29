Milan'dan Merih Demiral için çılgın teklif!

Milli futbolcu Merih Demiral yaz transfer d\u00f6neminin ilk g\u00fcnlerinde Sassuolo'dan 18 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Juventus'un yolunu tutmu\u015ftu. Milli futbolcu daha resmi ma\u00e7a \u00e7\u0131kmadan de\u011ferini neredeyse 3 kat\u0131na \u00e7\u0131kard\u0131. Milan'\u0131n, Juventus'a yapt\u0131\u011f\u0131 30 milyon euroluk teklifi 45 milyon euroya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,Milan, Merih Demiral transferinde olduk\u00e7a \u0131srarc\u0131. Juventus k\u0131rm\u0131z\u0131-siyahl\u0131 kul\u00fcbe Rugani'yi teklif etse de onlar Merih Demiral'\u0131 kadrolar\u0131na katmak istiyorlar. Ancak siyah-beyazl\u0131 kul\u00fcb\u00fcn 22 ya\u015f\u0131ndaki stoperi b\u0131rakmaya niyeti yok!,Juventus olur da Merih Demiral'\u0131 45 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Milan'a satarsa Milli futbolcu T\u00fcrk futbol tarihinin en pahal\u0131 transferini ger\u00e7ekle\u015ftirecek. Daha \u00f6nce Arda Turan Atletico Madrid'den 41 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Barcelona'ya tranfser olmu\u015ftu.,Merih Demiral transferinde ba\u015frol\u00fc oynayan Juventus Sportif Direkt\u00f6r\u00fc Fabio Paratici ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Merih Demiral i\u00e7in gelen teklifleri haya bile edemezsiniz demi\u015fti.,Merih Demiral, 5 Mart 1998 Kocaeli do\u011fumludur. Defans pozisyonunda g\u00f6rev yapan milli futbolcu, futbola do\u011fdu\u011fu \u015fehrin tak\u0131m\u0131 Karam\u00fcrsel \u0130dman Yurdu'nda ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.,Juventus'un 18 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Sassuolo'dan transfer etti\u011fi milli futbolcu Merih Demiral i\u00e7in Milan'dan 45 milyon euroluk \u00e7\u0131lg\u0131n bir transfer teklifi geldi\u011fi iddia edildi.,2016 y\u0131l\u0131nda Fenerbah\u00e7e'den arkada\u015f\u0131 Bahad\u0131r \u00c7ilo\u011flu ile birlikte Portekiz \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ligi ekibi AC Alcanenense ile s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131 ve profesyonel oldu. 11 Eyl\u00fcl 2016'da ilk ma\u00e7\u0131na SC Lusit\u00e2nia kar\u015f\u0131s\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131. Ligin ilk yar\u0131s\u0131nda 12 lig ma\u00e7\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra iki kere de kupada forma \u015fans\u0131 buldu. ,Devre aras\u0131nda Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki Sporting B tak\u0131m\u0131na transfer oldu. Demiral, ilk kez 5 \u015eubat 2017'de Famalic\u00e3o'ya kar\u015f\u0131 oynanan ma\u00e7ta, Sporting B formas\u0131yla ilk Segunda Liga ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. Ancak \u00fc\u00e7 ma\u00e7 sonras\u0131nda tecr\u00fcbe kazanmas\u0131 i\u00e7in altyap\u0131 tak\u0131m\u0131na g\u00f6nderildi.,2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri d\u00f6nd\u00fc ve 26 ma\u00e7ta forma giyerek tak\u0131m\u0131n\u0131n en \u00e7ok forma giyen oyuncular\u0131ndan biri oldu. \u0130stikrarl\u0131 performans\u0131na ra\u011fmen g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc iki k\u0131rm\u0131z\u0131 kartla da dikkat \u00e7ekti. \u0130kinci tak\u0131mdaki performans\u0131 ile A tak\u0131m hocas\u0131 Jorge Jesus'un dikkatini \u00e7eken futbolcu, 12 Ekim 2017'de ARC Oleiros ile oynanan kupa ma\u00e7\u0131 i\u00e7in Sporting CP kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence yerine oyuna girerek ilk ve son kez A tak\u0131m formas\u0131 da giydi.,15 A\u011fustos 2018'de T\u00fcrk kul\u00fcb\u00fc Alanyaspor'a kiral\u0131k olarak kat\u0131ld\u0131. \u0130lk haftalar forma \u015fans\u0131 bulamasa da tak\u0131m\u0131 ilk \u00fc\u00e7 ma\u00e7\u0131 da kaybedince 1 Eyl\u00fcl 2019'daki G\u00f6ztepe ma\u00e7\u0131nda teknik direkt\u00f6r Mesut Bakkal taraf\u0131ndan ilk 11'de sahaya s\u00fcr\u00fcld\u00fc ve 1-0 kazand\u0131klar\u0131 bu ma\u00e7tan sonra formay\u0131 kaybetmedi. 17 Eyl\u00fcl 2019'da Trabzonspor'u 1-0 yendikleri ma\u00e7ta kariyerinin ilk gol\u00fcn\u00fc atarak ma\u00e7\u0131 kazand\u0131ran futbolcu oldu. Sezonun ilk yar\u0131s\u0131 16 lig ve 4 kupa ma\u00e7\u0131nda oynad\u0131. Bir de k\u0131rm\u0131z\u0131 kart g\u00f6rd\u00fc. 29 Ocak 2019'da \u20ac3.5 milyon kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda kal\u0131c\u0131 olarak Alanyaspor'a transfer oldu. 30 Ocak 2019'da, sat\u0131n alma opsiyonlu olarak Serie A kul\u00fcb\u00fc Sassuolo'ya kiral\u0131k olarak verildi.