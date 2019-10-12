Millilerimizin asker selamına UEFA'dan skandal karar!

UEFA \u0130leti\u015fim Direkt\u00f6r\u00fc Philip Townsend, \u0130talyan Haber Ajans\u0131 ANSA'ya yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, d\u00fcn oynanan 2020 Avrupa Futbol \u015eampiyonas\u0131 Elemeleri H grubu T\u00fcrkiye - Arnavutluk ma\u00e7\u0131nda, millilerin att\u0131\u011f\u0131 gol sonras\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 asker selam\u0131 i\u00e7in inceleme ba\u015flatacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,UEFA \u0130leti\u015fim Direkt\u00f6r\u00fc Philip Townsend, T\u00fcrkiye A Milli Tak\u0131m\u0131 futbolcular\u0131n\u0131n Arnavutluk ma\u00e7\u0131nda att\u0131klar\u0131 gol sonras\u0131 yapt\u0131klar\u0131 asker selam\u0131 i\u00e7in inceleme ba\u015flatacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Townsend a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Bu sevinci g\u00f6rmedim ancak bir provokasyon olabilir. Reg\u00fclasyonlar politik ve dini farkl\u0131l\u0131klara y\u00f6nelik hareketleri yasakl\u0131yor. Kontrol edece\u011fimin garantisini verebilirim" dedi.\r\nKaynak: \u0130HA,UEFA, millilerin asker selam\u0131n\u0131 incelemeye ald\u0131!\r\n