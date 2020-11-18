Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan çıktı!

Seyhan il\u00e7esinde g\u00fcl ticareti yapan Tahir Taybo\u011fa, havlamalar\u0131ndan rahats\u0131z oldu\u011fu k\u00f6pekleri kovmak i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. ,Taybo\u011fa bu s\u0131rada tavuk t\u00fcyleri ve yan\u0131nda da yumurtaya benzer bir cisim g\u00f6rd\u00fc. \u00d6nce korkup yakla\u015famasa da sonra yumurta oldu\u011funu fark etti. Buldu\u011fu yumurtan\u0131n d\u0131\u015f kabu\u011fu normal yumurtaya benzemezken onun i\u00e7 taraf\u0131n\u0131n yumurta kabu\u011fu oldu\u011funu ve 4 kattan olu\u015ftu\u011funu i\u00e7inde de normal bir yumurta oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc. ,Taybo\u011fa, ilk defa b\u00f6yle bir yumurta g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, "Kat kat olan yumurtan\u0131n i\u00e7inde bir yumurta daha vard\u0131. Ben ne oldu\u011funu bilemiyorum, bilim adamlar\u0131na sormak laz\u0131m. Hayat\u0131mda ilk defa g\u00f6r\u00fcyorum, ilk anda ellemeye dahi korktum acaba r\u00fcyam\u0131 g\u00f6r\u00fcyorum diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm\u201c dedi.,Adana Veteriner Hekimler Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Nihat K\u00f6se ise bunun milyonda bir denk gelinecek vaka oldu\u011funu belirterek, 36 y\u0131ll\u0131k meslek hayat\u0131nda ilk kez b\u00f6yle bir yumurta g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. K\u00f6se, \u201cYumurta olu\u015fum s\u00fcrecini tamamlayamay\u0131p tavuk yumurtlayamazsa, v\u00fccut kaplamay\u0131 yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 farz ederek ikinci bir kez kalsiyum ile kapl\u0131yor. Bu anatomik bir bozukluk, ancak milyonda bir g\u00f6r\u00fclebilir. Ben veterinerlik hayat\u0131mda b\u00f6yle bir \u015feye denk gelmedim. . ,Ama bilimsel bir mant\u0131\u011f\u0131 ve a\u00e7\u0131klamas\u0131 var. Yumurta kabu\u011fu olu\u015ftuktan sonra anatomik veya yap\u0131sal bozukluklar sebebiyle yoluna devam etmezse \u00fczerine ikinci bir kabuk olu\u015fturuluyor. Bu sayede yumurta i\u00e7inde yumurta oluyor. Normal bir tavuk 24 ile 26 saat aras\u0131nda yumurtluyor,Bu yumurta anatomik bozukluk nedeniyle \u00e7\u0131kmaz ise ikinci yumurta bu yumurta ile birle\u015fti\u011finden yumurta i\u00e7inde yumurta oluyor. Ancak bu yumurtan\u0131n d\u0131\u015f taraf\u0131 biraz farkl\u0131. Bu da tavuktan \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra toprak ile bula\u015f oldu\u011fundan bu hale alm\u0131\u015f. ,Bu bir tavuk yumurtas\u0131d\u0131r i\u00e7 katmanlar bunu g\u00f6steriyor. Herhangi ba\u015fka bir hayvana ait de\u011fildir. \u015ea\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 bir durum ama korkulacak bir durum yok, bildi\u011fimiz normal yumurta onun i\u00e7in tela\u015f etmeye gerek yok\u201d dedi.,.