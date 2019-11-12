Milyoner'de ilginç anlar! 'Yusuf Miroğlu' sorusu için yardım istedi, İmirzalıoğlu'nun cevabı olay oldu!

Ekranlar\u0131n sevilen bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131 program\u0131 Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de, d\u00fcn ak\u015fam renkli dakikalar ya\u015fand\u0131.,18 ya\u015f\u0131ndaki Eray Erol isimli yar\u0131\u015fmac\u0131ya sorulan soru, Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'na b\u00fcy\u00fck s\u00fcrpriz oldu. ', ''Yusuf Miro\u011flu, hangi televizyon dizisinin ba\u015f karakteridir?'' sorusu kar\u015f\u0131s\u0131nda tebess\u00fcm eden \u0130mirzal\u0131o\u011flu, kendisinden ipucu isteyen yar\u0131\u015fmac\u0131ya verdi\u011fi cevapla st\u00fcdyoyu kahkahaya bo\u011fdu.,Yar\u0131\u015fmaya Bal\u0131kesir'den kat\u0131lan Erol, \u0130mirzal\u0131o\u011flu'na, soruda bahsi ge\u00e7en karakteri tan\u0131y\u0131p tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordu.\r\n\r\n,\u0130mirzal\u0131o\u011flu bu soruyu, ''Tabi benim bir tan\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131m var.'' diyerek cevaplad\u0131.\r\n\r\n,Yar\u0131\u015fmac\u0131, ''\u0130ki \u015f\u0131k aras\u0131nda kald\u0131m \u015fu an! Bana yard\u0131m ederseniz paray\u0131 b\u00f6l\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcz.'' diyerek \u0131srarla ipucu istese de, \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun ''Son 5 saniye!'' uyar\u0131s\u0131yla C \u015f\u0131kk\u0131n\u0131 se\u00e7ti.\r\n\r\n,Do\u011fru cevab\u0131 se\u00e7erek 7 bin be\u015f y\u00fcz lira kazanan yar\u0131\u015fmac\u0131, \u0130mirzal\u0131o\u011flu'na ''Bana yard\u0131m etmenizi bekliyordum, bir deli falan bir \u015fey deseydiniz. \u00c7\u00fcnk\u00fc Ac\u0131 Hayat ve Deli Y\u00fcrek aras\u0131nda kald\u0131m. \u00c7ok bilmiyorum, o jenerasyonda yoktum.'' dedi.\r\n\r\n,\u0130mirzal\u0131o\u011flu ise 18 ya\u015f\u0131ndaki yar\u0131\u015fmac\u0131ya, ''Zaten kar\u015f\u0131nda oturuyordum, burada en b\u00fcy\u00fck t\u00fcyo benim! Tabi Deli Y\u00fcrek'i \u00e7ekti\u011fimiz zaman sen daha do\u011fmam\u0131\u015ft\u0131n.'' yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.