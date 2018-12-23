Milyoner'de yarışmacı elendiği soruyla pes dedirtti

Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de Duygu Sar\u0131 isimli yar\u0131\u015fmac\u0131, elendi\u011fi soruyla yar\u0131\u015fma tarihine ge\u00e7ti.\r\n,ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan 'Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de Duygu Sar\u0131 isimli yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n elendi\u011fi soru, hem st\u00fcdyodakilere hem de ekran ba\u015f\u0131ndakilere pes dedirtti.,Aslen Rizeli olan yar\u0131\u015fmac\u0131, Bilkent \u00dcniversitesi Molek\u00fcler Biyoloji ve Genetik B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu... ,Yar\u0131\u015fma \u00f6ncesi Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'a iddial\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Sar\u0131, "D\u0131\u015far\u0131dan yiyecek ve i\u00e7ecek getirmek yasakt\u0131r uyar\u0131s\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yorsan\u0131z muhtemelen neredesinizdir?" sorusuna verdi\u011fi cevapla \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi.,Bu soruya kendinden emin bir \u015fekilde "Uzay istasyonu" cevab\u0131n\u0131 veren yar\u0131\u015fmac\u0131, Milyoner'in unutulmazlar\u0131 aras\u0131ndaki yerini ald\u0131.,'Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de Duygu Sar\u0131 isimli yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n elendi\u011fi soru kar\u015f\u0131s\u0131nda kendiside \u015foke oldu.,<p><strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/milyoner-de-yarismaci-elendigi-soruyla-pes-dedirtti-21752.aspx" target="_blank">\u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/a><\/strong><\/p>\r\n