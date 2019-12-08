Milyoner'e damga vuran 'Selena' sorusu! İmirzalıoğlu'nun tepkisi utandırdı

Kim Milyoner Olmak \u0130ster'e damga vuran 'Selena' sorusu! \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun tepkisi yar\u0131\u015fmac\u0131y\u0131 utand\u0131rd\u0131. \u0130\u015fte detaylar...,Atv ekranlar\u0131n\u0131n fenomen bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131 Kim Milyoner Olmak \u0130ster'in 849. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ilgin\u00e7 anlar ya\u015fand\u0131. Sahnelerden s\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u015fu anda \u0130stanbul'da sokak m\u00fczisyenli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Kurtul Cihan Yazar isimli yar\u0131\u015fmac\u0131ya, \u015f\u0131klarda eski dizilerin yer ald\u0131\u011f\u0131 bir soru y\u00f6neltildi.,Yazar'a, ''2006-2009 aras\u0131 104 b\u00f6l\u00fcm yay\u0131nlanan, do\u011fa\u00fcst\u00fc g\u00fc\u00e7leri olan Selin, Leyla ve Nazl\u0131 adl\u0131 \u00fc\u00e7 karde\u015fin maceralar\u0131n\u0131n anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 dizi hangisidir?'' sorusu soruldu.,Bir s\u00fcre d\u00fc\u015f\u00fcnen yar\u0131\u015fmac\u0131, \u00e7areyi telefon jokerini kullanmakta buldu ve kay\u0131nbiraderi Haluk G\u00fcne\u015f'i arayarak yard\u0131m istedi.,G\u00fcne\u015f, soruya ''A, Selena'' yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi. Ancak yar\u0131\u015fmac\u0131 ikilemde kalarak G\u00fcne\u015f'e emin olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordu. \u015e\u0131klar\u0131 tekrar duymak isteyen G\u00fcne\u015f, son karar\u0131n\u0131 dile getiremeden s\u00fcre bitti.,Bir s\u00fcre d\u00fc\u015f\u00fcnen Yazar da kay\u0131nbiraderine g\u00fcvenerek A \u015f\u0131kk\u0131n\u0131 se\u00e7ti.,Soruyu do\u011fru yan\u0131tlayan yar\u0131\u015fmac\u0131, 7 bin 500 TL de\u011ferinde para \u00f6d\u00fcl\u00fc kazand\u0131.,Yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n soruyu yan\u0131tlamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u00fcre\u00e7te her t\u00fcrl\u00fc yorumdan ka\u00e7\u0131nd\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlenen \u0130mirzal\u0131o\u011flu, Yazar'a, ''Hi\u00e7 izleme \u015fans\u0131n\u0131z oldu mu Selena'y\u0131?'' \u015feklinde bir soru y\u00f6neltti.,Yar\u0131\u015fmac\u0131 ise \u0130mirzal\u0131o\u011flu'na ''Oldu, oldu ama kendime g\u00fcvenemedim ya da hatlar kar\u0131\u015ft\u0131 diyelim'' yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.,\u0130mirzal\u0131o\u011flu, soruda bahsi ge\u00e7en 'Selena' dizisi i\u00e7in ''Evet, Sinem Kobal'\u0131n ba\u015frolde oldu\u011fu... Yak\u0131n\u0131md\u0131r!'' diyerek yar\u0131\u015fmac\u0131ya tebess\u00fcm etti.,\u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun s\u00f6zleri \u00fczerine utan\u0131p eliyle y\u00fcz\u00fcn\u00fc gizleyen yar\u0131\u015fmac\u0131, st\u00fcdyoyu kahkahaya bo\u011fdu.,K\u0131sa bir s\u00fcre ba\u015f\u0131 e\u011fik kalan yar\u0131\u015fmac\u0131 elini y\u00fcz\u00fcnden \u00e7ekip ''Evet, Ayval\u0131k'ta Ortun\u00e7 Koyu'na \u00e7ok tur getiriyorum'' dedi. \u0130mirzal\u0131o\u011flu ise yar\u0131\u015fmac\u0131ya, ''\u00d6yle mi? Evet, orada da evlenmi\u015ftik. Selam olsun buradan e\u015fime!'' diyerek samimi bir \u015fekilde kar\u015f\u0131l\u0131k verdi.