Milyoner'e damga vurmuştu! Ümmü Gülsüm herkesi uyardı...

Kim Milyoner Olmak \u0130ster yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lan konu\u015fma engelli \u00dcmm\u00fc G\u00fcls\u00fcm Gen\u00e7, hayata kar\u015f\u0131 olan tavr\u0131yla herkesin g\u00f6nl\u00fcn\u00fc fethetti. Gen\u00e7, yar\u0131\u015fma sonras\u0131 kendi ad\u0131na bir\u00e7ok sosyal medya a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek herkesi itibar etmemesi konusunda uyard\u0131.,Artvinli \u00c7evre M\u00fchendisi \u00dcmm\u00fc G\u00fcls\u00fcm Gen\u00e7 (27), kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Kim Milyoner Olmak \u0130ster yar\u0131\u015fmas\u0131nda ilgi oda\u011f\u0131 olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, kendi ad\u0131na a\u00e7\u0131lan sahte sosyal medya hesaplar\u0131na itibar edilmemesini istedi.,Milyoner'e damga vurmu\u015ftu! \u00dcmm\u00fc G\u00fcls\u00fcm herkesi uyard\u0131...,Ge\u00e7irdi\u011fi ate\u015fli hastal\u0131k nedeniyle 4 ya\u015f\u0131ndan beri konu\u015famayan \u00dcmm\u00fc G\u00fcls\u00fcm Gen\u00e7, ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Kim Milyoner Olmak \u0130ster yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131larak 125 bin TL \u00f6d\u00fcl kazand\u0131. Sosyal medyada g\u00fcndem olan \u00dcmm\u00fc G\u00fcls\u00fcm, memleketi Artvin'in de gurur kayna\u011f\u0131 oldu.,G\u00fcler y\u00fcz\u00fc, enerjisi, azmi ve yar\u0131\u015fmadaki performans\u0131 ile izleyenlerin dikkatini \u00e7eken \u00e7evre m\u00fchendisi \u00dcmm\u00fc G\u00fcls\u00fcm, sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131mda bulunarak, kendi ad\u0131na a\u00e7\u0131lan sahte sosyal medya hesaplar\u0131na itibar edilmemesini istedi. Sahte hesaplar a\u00e7arak kendi ad\u0131na payla\u015f\u0131mlar yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken \u00dcmm\u00fc G\u00fcls\u00fcm, ger\u00e7ek ve tek hesab\u0131n\u0131n Instagram'da oldu\u011funu belirterek, "Bu benim tek sosyal medya hesab\u0131md\u0131r. L\u00fctfen ad\u0131ma a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f ba\u015fka sosyal medya hesaplar\u0131na ve payla\u015f\u0131mlara itibar etmeyiniz. Twitter'da payla\u015f\u0131m yapan hesap bana ait de\u011fildir" notuyla uyar\u0131 payla\u015f\u0131m\u0131nda bulundu.,T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Kim Milyoner Olmak \u0130ster" adl\u0131 yar\u0131\u015fma program\u0131na kat\u0131lan konu\u015fma engelli \u00dcmm\u00fc G\u00fcls\u00fcm Gen\u00e7 ile g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc. Erdo\u011fan, sorular\u0131n\u0131 tahtaya yazarak cevaplayan Gen\u00e7'i ailesiyle birlikte f\u0131rsat bulduklar\u0131nda Ankara'da a\u011f\u0131rlamak istedi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n,ATV'de yay\u0131nlanan "Kim Milyoner Olma \u0130ster" yar\u0131\u015fmas\u0131yla T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n g\u00f6nl\u00fcnde taht kuran \u00dcmm\u00fc G\u00fcls\u00fcm Gen\u00e7 ile ilgili konu\u015fan program\u0131n sunucusu Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu, "G\u00fcls\u00fcm'\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken kendimi ona dua ederken buldum. O y\u00fcrek oldu\u011fu s\u00fcrece hi\u00e7bir engel tan\u0131m\u0131yorsunuz" demi\u015fti.