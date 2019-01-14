Milyoner sorusu cevabı

Yar\u0131\u015fmada toplam 12 soru yer al\u0131yor. Bu on iki soruyu yan\u0131tlamak i\u00e7in size 4 joker hakk\u0131 sunuluyor. Ayr\u0131ca 2 baraj\u0131n\u0131z var. Baraj sorular\u0131n\u0131 do\u011fru yan\u0131tlad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda o ana kadar kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u00f6d\u00fcl her h\u00e2l\u00fck\u00e2rda sizin oluyor. ,12. soruyu da do\u011fru yan\u0131tlarsan\u0131z kazanaca\u011f\u0131n\u0131z \u00f6d\u00fcl tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak i\u00e7in son karar\u0131n\u0131z\u0131 vermeye haz\u0131r olanlar bu yar\u0131\u015fmada boy g\u00f6sterecekler.\r\n,Sorusunun cevab\u0131: Gergedan\r\n