Milyonlar bu haberi bekliyordu!

\u00d6\u011fretmen, polis, hem\u015fire ve din g\u00f6revlisi olmak \u00fczere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yak\u0131ndan takip etti\u011fi ek g\u00f6sterge d\u00fczenlemesinde sevindirici haber geldi,3600 ek g\u00f6sterge sorular\u0131 \u00fczerinden Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n verdi\u011fi s\u00f6zleri son dakika g\u00fcndeme ta\u015f\u0131yan milletvekillerinin sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlayan Sel\u00e7uk, "Bu konuda kapsaml\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131yoruz. Bunun bir\u00e7ok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile meslekler aras\u0131nda dengeleri de g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurarak b\u00fct\u00fcnc\u00fcl bir \u015fekilde konuyu de\u011ferlendirmeye devam ediyoruz" dedi.\r\n\r\n,\r\nPlan ve B\u00fct\u00e7e Komisyonundan T\u00fcrkiye'deki n\u00fcfus ya\u015f ortalamas\u0131na ili\u015fkinde a\u00e7\u0131klama yapan Bakan Sel\u00e7uk, 2045'te ya\u015fl\u0131 ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k oran\u0131n\u0131n gen\u00e7 ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k oran\u0131n\u0131 ge\u00e7ece\u011fini ifade etti.,Gen\u00e7 n\u00fcfus yap\u0131s\u0131n\u0131n korunmas\u0131 \u00fczerinden Cumhruba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n 3 \u00e7ocuk tavsiyesinin \u00f6nemine de\u011finen Bakan Sel\u00e7uk, "\u0130\u015fte bunun i\u00e7in Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z 'en az \u00fc\u00e7 \u00e7ocuk' diyor. Bu dengeyi sa\u011flayabilmemiz i\u00e7in n\u00fcfusumuzun gen\u00e7 kalmas\u0131 \u00f6nemli" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\r\n3600 Ek g\u00f6sterge memurlar\u0131n, ayl\u0131k \u00fccretlerinin, emekli ayl\u0131klar\u0131n\u0131n ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde \u00f6nemli unsurlardan biridir. Ek g\u00f6stergelerin y\u00fcksek olmas\u0131 emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ve ikramiyesinin de y\u00fcksek olmas\u0131 demektir. ,Bu nedenle memurlar bulunduklar\u0131 unvanlar\u0131n 1'inci derece kadrolar\u0131 i\u00e7in belirlenen ek g\u00f6sterge rakamlar\u0131n\u0131n y\u00fcksek olmas\u0131n\u0131 istemektedirler. Ek g\u00f6stergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alaca\u011f\u0131 zam oran\u0131 ya da maa\u015f miktar\u0131 ayn\u0131 olmayacakt\u0131r.,\r\n\u00d6\u011fretmen, polis, hem\u015fire ve din g\u00f6revlisi olmak \u00fczere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yak\u0131ndan takip etti\u011fi ek g\u00f6sterge d\u00fczenlemesinde sevindirici haber geldi. ,Sosyal G\u00fcvenlik Uzman\u0131 \u00d6zg\u00fcr Erdursun, ek g\u00f6stergede \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n son a\u015famaya geldi\u011fini ve 3600 ek g\u00f6stergenin yasala\u015fmas\u0131yla emekli olacaklar\u0131n maa\u015flar\u0131nda 530 ile 600 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,., Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, 2020 b\u00fct\u00e7esinin g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc TBMM Plan ve B\u00fct\u00e7e Komisyonunda milletvekillerinin ele\u015ftiri ve sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131.\r\n\r\n