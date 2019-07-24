Milyonlar bunu bekliyordu! Gözler orada...

T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu (T\u00dc\u0130K) taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan enflasyon rakamlar\u0131, emekli maa\u015flar\u0131na yans\u0131maya ba\u015flad\u0131.\r\n,Emekli memurlar maa\u015f fark\u0131n\u0131 yar\u0131n al\u0131rken, SSK emeklileri 26 Temmuz\u2019a kadar, Ba\u011f-Kur emeklileri ise, 28 Temmuz\u2019a kadar zaml\u0131 maa\u015flar\u0131n\u0131 alm\u0131\u015f olacak.\r\n,SSK emeklilerinin 17 Temmuz\u2019da verilmeye ba\u015flanan zaml\u0131 maa\u015flar\u0131, 26 Temmuz\u2019a kadar \u00f6denmeye devam edecek.\r\n,Ba\u011f-Kur emeklilerine zaml\u0131 maa\u015f \u00f6demeleri ise, 25 Temmuz-28 Temmuz aras\u0131nda yap\u0131lacak. Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 kapsam\u0131nda emekli, malul, vazife malul\u00fc, dul veya yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alan 2.3 milyon ki\u015fiye yakla\u015f\u0131k 500 milyon lira tutar\u0131nda maa\u015f fark\u0131 yat\u0131r\u0131lacak.\r\n,Memur emeklileri i\u00e7in maa\u015f farklar\u0131 banka ve PTT \u015fubeleri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla 25 Temmuz\u2019da (yar\u0131n) \u00f6denecek.\r\n,Son zamlardan sonra ek \u00f6deme ile birlikte en d\u00fc\u015f\u00fck ayl\u0131klar; 2000\u2019den \u00f6nce emekli olan SSK\u2019l\u0131lar i\u00e7in 1.888 liradan 1.982 liraya, 2000\u2019den sonra emekli olan SSK\u2019l\u0131larda 1.125 liradan 1181 liraya, Ba\u011f-Kur esnaf emeklileri i\u00e7in 1.595 liradan 1.675 liraya, Ba\u011f-Kur tar\u0131m emeklileri i\u00e7in 1.189 liradan 1.249 liraya, memur emeklilerinde en d\u00fc\u015f\u00fck ayl\u0131k 2.379 liradan 2.522 liraya y\u00fckseldi.\r\n,Ramazan Bayram\u0131\u2019nda 1000\u2019er lira ikramiye alan emekliler, Kurban Bayram\u0131\u2019nda da ayn\u0131 miktarda ikramiyeye hak kazanacak. Arife g\u00fcn\u00fcn\u00fcn 10 A\u011fustos Cumartesi\u2019ye denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin 5-9 A\u011fustos\u2019ta \u00f6denmesi bekleniyor.\r\n,Emekli maa\u015f ve ikramiyelerinin verilece\u011fi tarih, SGK\u2019n\u0131n resmi a\u00e7\u0131klamas\u0131yla kesinle\u015fecek. Bayram ikramiyeleri, \u00f6demenin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tarihte SGK\u2019dan emekli ayl\u0131\u011f\u0131 alanlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, may\u0131s ay\u0131nda ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanan emeklilere de verilecek.\r\n,Ayr\u0131ca bayramda maa\u015f almaya hak kazanan ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131, vazife malull\u00fc\u011f\u00fc ayl\u0131\u011f\u0131, \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 ile s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik geliri almakta olan ki\u015filer, \u015fehit yak\u0131nlar\u0131, gaziler, g\u00fcvenlik korucular\u0131, \u015fampiyon sporcular ve ter\u00f6r ma\u011fduru sivil vatanda\u015flar ile bu ki\u015filerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanacak. \u0130kramiyeden \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 (dul ve yetim ayl\u0131\u011f\u0131) alanlar da yararlanacak.\r\n,Hem kocas\u0131ndan hem babas\u0131ndan \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 alan ki\u015filerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 oran\u0131 daha y\u00fcksek ise o dosyaya g\u00f6re \u00f6denecek,Dul ve yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alanlara, hisseleri oran\u0131nda ikramiye \u00f6denecek.,Birden fazla dosyadan gelir ve ayl\u0131k alanlar tek dosya \u00fczerinden ikramiye alacak. \r\n