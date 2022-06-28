Milyonlar Temmuz’a kilitlendi: Asgari ücret zammında rakamlar belli oldu! 2022 asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili müjdeler peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah en kısa sürede müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşacağız" açıklamasıyla milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı. Bu kapsamda; yarından itibaren 2022 Temmuz asgari ücret zam maratonu başlıyor. Komisyon ilk toplantısını çarşamba günü saat 14'te yapacak. Peki masada hangi rakam ve formüller var? Temmuz’da asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Ek zam ne kadar, kaç TL? İşte asgari ücret zammında sıcak gelişmeler…