Milyonlara güzel haber! Artık E-Devlet'ten yapılacak

Milyonlarca vatanda\u015f\u0131n, internet, telefon, sabit hat gibi abonelik s\u00f6zle\u015fmelerinin iptali konusunda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00e7ile sona eriyor. ,Fesih taleplerinde abonenin kimlik belgesi kontrol edilerek fesih taleplerinin her \u015fartta al\u0131nmas\u0131 sa\u011flan\u0131r\u2019 \u015feklindeki birinci f\u0131kras\u0131nda, fesih ba\u015fvuru y\u00f6ntemleri say\u0131lm\u0131\u015f olup, kurumumuz bunlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda da y\u00f6ntem belirleme yetkisine haizdir. Bu kapsamda teknolojik imk\u00e2nlardan da faydalanarak t\u00fcketicilere daha kolay ve h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde fesih ba\u015fvurusu yapabilme imk\u00e2n\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar devam etmekte olup, s\u00f6z konusu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n tamamlanmas\u0131 ile fesih ba\u015fvurular\u0131n\u0131n e-Devlet Kap\u0131s\u0131 \u00fczerinden yap\u0131labilmesi m\u00fcmk\u00fcn olacakt\u0131r.\u201d,Milliyet\u2019in edindi\u011fi bilgilere g\u00f6re, \u0130stanbul\u2019dan M.S. adl\u0131 vatanda\u015f, TBMM Dilek\u00e7e Komisyonu\u2019na ba\u015fvurarak internet, telefon, sabit hat ve benzeri abonelik s\u00f6zle\u015fmelerini aylarca sona erdiremedi\u011fi \u015fikayetinde bulundu. Fesih talebinin i\u015fletmecinin faks numaras\u0131na imzal\u0131 olarak g\u00f6nderilmesi zorunlulu\u011fundan dert yanan M.S., salg\u0131n nedeniyle faks cihaz\u0131na ula\u015fma imkan\u0131n\u0131n zorla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, art\u0131k geli\u015fen teknoloji do\u011frultusunda alternatif y\u00f6ntemler kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 talep etti. , \r\nIsparta Cezaevi\u2019nde mahkum olan Y.S. ise, TBMM\u2019ye ba\u015fvurarak, cezaevinde h\u00fck\u00fcml\u00fc olmas\u0131na ra\u011fmen ad\u0131na bilgisi d\u0131\u015f\u0131nda bir\u00e7ok telekom\u00fcnikasyon abonelikleri a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan \u015fikayet\u00e7i oldu. BT\u0130K ise TBMM\u2019nin iletti\u011fi bu \u015fikayet \u00fczerine ilgili i\u015fletmeci \u015firketi uyard\u0131. \u015eirket, BT\u0130K\u2019e verdi\u011fi yan\u0131tta, yap\u0131lan incelemeler sonucunda Y.S.\u2019ye ait olmayan aboneliklerin sonland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n ,Vatanda\u015flar, \u201cabonelik s\u00f6zle\u015fmesinin ancak i\u015fletmecinin faks numar\u0131s\u0131na imzal\u0131 olarak g\u00f6nderilmesi\u201d uygulamas\u0131n\u0131 TBMM\u2019ye \u015fikayet etti. TBMM, konuyu Bilgi Teknolojileri ve \u0130leti\u015fim Kurumu\u2019na (BT\u0130K) iletti. BT\u0130K, Meclis\u2019e g\u00f6nderdi\u011fi yaz\u0131da, kurum olarak fesih taleplerinin her \u015fartta al\u0131nabilmesi i\u00e7in y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n tamamlanmas\u0131 ile abonelik iptallerinin art\u0131k e-Devlet \u00fczerinden yap\u0131labilece\u011fini belirtti.\r\n\r\n,Vatanda\u015flardan gelen benzer \u015fikayetlerin yo\u011funlu\u011funu dikkate alan komisyon, BT\u0130K ile temasa ge\u00e7ti ve \u015fikayetlerin \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcn\u00fc istedi. BT\u0130K\u2019in Meclis\u2019e g\u00f6nderdi\u011fi cevabi yaz\u0131da ise abonelik iptali \u00e7ilesi \u00e7eken milyonlarca vatanda\u015fa m\u00fcjde verildi. BT\u0130K yaz\u0131s\u0131nda \u015funlar kaydedildi:,\u201c28.10.2017 tarihli ve 30224 say\u0131l\u0131 Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mlanan Elektronik Haberle\u015fme Sekt\u00f6r\u00fcne \u0130li\u015fkin T\u00fcketici Haklar\u0131 Y\u00f6netmeli\u011fi\u2019nin, \u2018fesihte takip edilecek usul ve feshin sonu\u00e7lar\u0131\u2019 ba\u015fl\u0131kl\u0131 23\u2019\u00fcnc\u00fc maddesinin, \u2018Aboneler abonelik s\u00f6zle\u015fmelerini her zaman \u00fccretsiz olarak sona erdirebilir. Aboneler, abonelik s\u00f6zle\u015fmelerini feshetmek istedikleri takdirde bu taleplerini; a) \u0130\u015fletmeci ya da ad\u0131na abonelik s\u00f6zle\u015fmesi yapmaya\/i\u015flemlerini y\u00fcr\u00fctmeye yetkili temsilcisine yaz\u0131l\u0131 olarak yapmak, b) Teyit edilmi\u015f olmak kayd\u0131yla i\u015fletmecinin faks numaras\u0131na imzal\u0131 olarak g\u00f6ndermek, c) G\u00fcvenli elektronik imza ile g\u00f6nderilip saklanabilen metinler kullanmak, \u00e7) Kurum taraf\u0131ndan belirlenebilecek di\u011fer y\u00f6ntemleri kullanmak, suretiyle i\u015fletmecilerine iletirler.