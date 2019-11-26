Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!

Milyonlarca \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 ilgilendiren karar ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Yarg\u0131tay 22. Hukuk Dairesi`nden geldi.,Y\u0131ll\u0131k izinlerini almalar\u0131 konusunda i\u015f\u00e7ilere nas\u0131l bir yol izleyeceklerini anlatan Sosyal G\u00fcvenlik Uzman\u0131 \u00d6zg\u00fcn Erdursun, "\u0130\u015f\u00e7ilerin birikmi\u015f y\u0131ll\u0131k izinleriyle alakal\u0131 Yarg\u0131tay`dan i\u00e7tihat metni niteli\u011finde bir karar \u00e7\u0131kt\u0131" dedi.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde bir i\u015f\u00e7i-i\u015fveren aras\u0131ndaki y\u0131ll\u0131k izin anla\u015fmazl\u0131\u011f\u0131na el koyan Yarg\u0131tay 22. Hukuk Dairesi, y\u0131ll\u0131k izin \u00fccretinin tahsil edilebilmesi i\u00e7in i\u015f akdinin herhangi bir sebeple i\u015f\u00e7i ya da i\u015fveren taraf\u0131ndan feshedilmesi gerekti\u011fini h\u00fck\u00fcm alt\u0131na ald\u0131. Yarg\u0131tay karar\u0131nda \u015f\u00f6yle denildi:\r\n,"4857 say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu`nun 59. maddesinde, i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, i\u015f\u00e7iye kulland\u0131r\u0131lmayan y\u0131ll\u0131k izin s\u00fcrelerine ait \u00fccretlerin son \u00fccret \u00fczerinden \u00f6denece\u011fi h\u00fckme ba\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r. Y\u0131ll\u0131k izin hakk\u0131n\u0131n \u00fccrete d\u00f6n\u00fc\u015fmesi i\u00e7in i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin feshi \u015fartt\u0131r. Bu noktada s\u00f6zle\u015fmenin sona erme \u015feklinin ve hakl\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00f6nemi bulunmamaktad\u0131r.\r\n,Y\u0131ll\u0131k izinlerin kulland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 noktas\u0131nda ispat y\u00fck\u00fc, i\u015fverene aittir. \u0130\u015fveren y\u0131ll\u0131k izinlerin kulland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 imzal\u0131 izin defteri veya e\u015fde\u011fer bir belge ile ispatlamal\u0131d\u0131r. Bu konuda ispat y\u00fck\u00fc \u00fczerinde olan i\u015fveren, i\u015f\u00e7iye yemin teklif edebilir.\r\n,Mahsup i\u015flemi yerinde ise de, davac\u0131n\u0131n 6 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma d\u00f6nemi boyunca hi\u00e7 y\u0131ll\u0131k izin kullanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n kabul\u00fc hayat\u0131n ola\u011fan ak\u0131\u015f\u0131na ayk\u0131r\u0131d\u0131r.\r\nHukuk Muhakemeleri Kanunu uyar\u0131nca hakimin davay\u0131 ayd\u0131nlatma \u00f6devi kapsam\u0131nda davac\u0131ya bu \u00e7al\u0131\u015fma d\u00f6nemi boyunca y\u0131ll\u0131k izin kullan\u0131p kullanmad\u0131\u011f\u0131 hususu a\u00e7\u0131klatt\u0131r\u0131larak, davac\u0131n\u0131n beyan\u0131 ile birlikte t\u00fcm deliller birlikte de\u011ferlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yaz\u0131l\u0131 \u015fekilde karar verilmesi hatal\u0131 olup bozmay\u0131 gerektirmi\u015ftir."\r\n,Y\u00fcksek mahkeme, bir i\u015f\u00e7inin y\u0131ll\u0131k izin \u00fccretini alabilmesi i\u00e7in ya istifa etmesi ya da kovulmas\u0131n\u0131n \u015fart oldu\u011funa h\u00fckmetti. Emsal kararla birlikte i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, i\u015f\u00e7iye kulland\u0131r\u0131lmayan y\u0131ll\u0131k izin s\u00fcrelerine ait \u00fccretlerin son \u00fccret \u00fczerinden \u00f6denece\u011fi h\u00fckme ba\u011flanm\u0131\u015f oldu.,Bahse konu davada daval\u0131 taraf\u00e7a y\u0131ll\u0131k izin defteri veya e\u015fde\u011fer bir belge sunulmad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekilen kararda, bilirki\u015fi raporunda; davac\u0131n\u0131n 6 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 nedeni ile hak kazanm\u0131\u015f oldu\u011fu y\u0131ll\u0131k izin \u00fccreti toplam 90 g\u00fcn \u00fczerinden hesaplanm\u0131\u015f, i\u015fverence yap\u0131lan y\u0131ll\u0131k izin \u00fccreti \u00f6demesi hesaplanan alacaktan mahsup edilmi\u015ftir.\r\n